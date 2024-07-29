Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили документы, которые не исполняют решение суда

Сельчане высказались против нового проекта землеустройства.

В пятницу, 26 июля, в домах культуры сел Коростово и Заокское Рязанского района прошли слушания по новому плану земель Заокского сельского поселения. С одной стороны, промышленные магнаты предприятия «Порт Коломна» отступили и рязанские земли возвращены в зону сельскохозяйственных угодий. С другой, жители возмущены:

решение суда чиновники из Главархитектуры не исполнили.

Селяне подписали документ, что новый вариант проекта земель их не устраивает. Все из-за того, что на карте отмечены залежи ценного песка.

Коровы или ископаемые

В Коростове по документам проживает 522 человека, в Заокском — 1109 человек. Большинство из них работают в крестьянско-фермерских или личных подсобных хозяйствах, специализирующихся на животноводстве. Коровы и козы — главный домашний скот; молоко, сметана, творог, масло и сыр — главные виды продукции. Пасутся коровы на заливных лугах на берегу Оки. Именно на эти места «Порт Коломна», что называется, положил глаз и в 2021 году захотел копать карьер. Создав предприятие под названием «Авангард», промышленники выкупили землю и уже почти добились выдачи лицензии на разработку нерудных полезных ископаемых — то есть песка.

Коломенские добытчики забрасывали сельчан посулами: в села их техника заезжать и разбивать там дороги не будет, песок будут вывозить по реке баржами, зато для жителей проведут всякое мыслимое благоустройство… Правда, села и сейчас неплохо благоустроены, люди в них живут прилично — местные молочные продукты отправляются в основном на рынки Москвы.

На стороне жителей сел Заокское и Коростово, между которыми и должен был располагаться злополучный карьер, выступили практически все представители власти — и губернатор Павел Малков, и депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов, и областная дума, которая провела специальные слушания по данному поводу. А уж после решения суда и областная главархитектура начала готовить новый проект зонирования земель, убрав оттуда промышленную зону размером 63,5 гектара.

Новые старые карты

Перед слушаниям жители села разглядели на новых картах, которые должны отражать положение вещей 2014 года, неожиданные для них обозначения. В документе появились «полезные ископаемые». Пришедшие на слушания схватились за сердце — этого еще не хватало. Бизнесменам только покажи ценный песок, опять начнут компанию по захвату.

«Вы должны выполнить решение суда 2023 года, который постановил отменить все изменения, — настаивала глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова, когда представительницы областной главархитектуры, приехавшие в село, показывали новые карты народу. — Бог мне помог, дал увидеть, чем эта карта отличается от того, что было в 2014 году. Вот здесь обозначена территория в крапинку! И маленькими буквами сделана приписка: „Полезные ископаемые“. Не нужно нам этого обозначения! Иначе снова кто-нибудь захочет нашу землю».

По словам чиновниц из управления, все решения суда они учли, но люди остались непреклонны: суд постановил отменить все изменения — вот и отменяйте, от себя ничего не рисуйте.

Кроме того, по проекту архитекторов, в Заокском должна исчезнуть зона «Земли кладбищ». Ее предложено переименовать в «Зону озеленения специального назначения». Кладбище, расположенное на одном из самых высоких мест села, около восстановленной церкви, не нравится авторам схем. Якобы во время разлива грунтовые воды поднимаются здесь слишком высоко.

«Да нашему кладбищу почти 400 лет, у историков документы есть! Вы что, запретите нам рядом с нашими предками ложиться? Заставите нас в других местах покойников хоронить?!» — возмутились сельчане.

Все как один

Итак, 26 июля жители Заокского сельского поселения высказались против нового проекта землеустройства. Представители главного управления архитектуры Рязанской области уже пообещали: «С учетом ваших замечаний будет произведена доработка».

Учитывая, как сельчане отстаивали свое видение будущего села, чиновники должны выполнить их пожелания. В это верят и местные жители: «Мы ждем, что карта вернется к тому виду, который был в 2014 году, когда принимали генплан сельского поселения. Он нас полностью устраивает!»