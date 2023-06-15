«Порт Коломна» проиграл два суда жителям Заокского и Коростова

«Порт Коломна» дважды проиграл в суде по строительству песчаного карьера между двух сел. Информацию редакции РЗН. инфо предоставили юристы жителей Заокского и Коростова.

В документе говорится, что Рязанский областной суд 19 декабря 2022 года признал недействительным генплан в части отнесения нескольких земельных участков к функциональной производственной зоне. А также Рязанский райсуд 28 декабря 2022 года признал незаконным решение министерства природопользования Рязанской области о предоставлении ООО «Авангард» права пользования участком недр местного значения «Заокский», содержащим открытое месторождение песков строительных «Заокский».

"Порт Коломна" подала на апелляцию по решению рязанского областного и районного судов, но их оставили без изменений.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. В июне 2022 года активисты выходили на митинг, после чего на эту проблему внимание обратил Павел Малков.