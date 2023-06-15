Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
24°
Птн, 16
26°
Сбт, 17
26°
ЦБ USD 83.96 -0.36 16/06
ЦБ EUR 90.97 -0.1 16/06
Нал. USD 83.2 / 85.1 15/06 16:10
Нал. EUR 90.05 / 91.41 15/06 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
21 612
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
22 897
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
20 028
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
24 978
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Порт Коломна» проиграл два суда жителям Заокского и Коростова

«Порт Коломна» дважды проиграл в суде по строительству песчаного карьера между двух сел. Информацию редакции РЗН. инфо предоставили юристы жителей Заокского и Коростова.

В документе говорится, что Рязанский областной суд 19 декабря 2022 года признал недействительным генплан в части отнесения нескольких земельных участков к функциональной производственной зоне. А также Рязанский райсуд 28 декабря 2022 года признал незаконным решение министерства природопользования Рязанской области о предоставлении ООО «Авангард» права пользования участком недр местного значения «Заокский», содержащим открытое месторождение песков строительных «Заокский».

"Порт Коломна" подала на апелляцию по решению рязанского областного и районного судов, но их оставили без изменений.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. В июне 2022 года активисты выходили на митинг, после чего на эту проблему внимание обратил Павел Малков.