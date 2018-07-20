Из-за сгоревшей крыши подъезд дома на Грибоедова заливают дожди

Подъезд дома №41 на улице Грибоедова, в котором 22 июня
Но словам местных жителей, это продолжается уже две недели. После того, как разобрали остатки обгоревшей кровли, к ремонту никто не приступил. «Никто туда не лазает, ничего там нет. 19 июля привезли какие-то железки, затащили их в первый подъезд и все», — рассказал житель дома Анатолий Буйнов.
Рязанцы уже звонили по этому вопросу на номер, который им дали в ЖЭО. Однако трубку никто не взял, а позже выяснилось, что телефон записан неправильно.
Сейчас на лестничных площадках дома стоит вода с грязью, которая заливает провода и стекает до первых этажей. Напомним, во время пожара из здания эвакуировали 50 человек, никто не пострадал.