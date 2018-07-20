Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:28, 20 июля 2018 734
 0    0

Из-за сгоревшей крыши подъезд дома на Грибоедова заливают дожди

Из-за сгоревшей крыши подъезд дома на Грибоедова заливают дожди

Подъезд дома №41 на улице Грибоедова, в котором 22 июня сгорела крыша, заливают дожди. В настоящее время ремонтом никто не занимается. Корреспондент RZN.info, посетивший крышу 20 июля, рабочих на месте не застал.

Но словам местных жителей, это продолжается уже две недели. После того, как разобрали остатки обгоревшей кровли, к ремонту никто не приступил. «Никто туда не лазает, ничего там нет. 19 июля привезли какие-то железки, затащили их в первый подъезд и все», — рассказал житель дома Анатолий Буйнов.

Рязанцы уже звонили по этому вопросу на номер, который им дали в ЖЭО. Однако трубку никто не взял, а позже выяснилось, что телефон записан неправильно.

Сейчас на лестничных площадках дома стоит вода с грязью, которая заливает провода и стекает до первых этажей. Напомним, во время пожара из здания эвакуировали 50 человек, никто не пострадал.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:23, 20 июля 2018
Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак
17:49, 20 июля 2018
Рязанские хирурги проверили уникальную операцию по удалению онкопаталогии
17:41, 20 июля 2018
Проект планировки в центре Рязани обсудят на слушаниях
17:28, 20 июля 2018
Из-за сгоревшей крыши подъезд дома на Грибоедова заливают дожди
17:21, 20 июля 2018
На «Авиадартс» в Рязань прибыли летчики из Китая и Белоруссии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 4

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 641
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 22 129
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 132
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 15 969
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 600
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум