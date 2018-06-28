Спасатели рассказали о тушении пожара на улице Грибоедова. Сообщение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в доме №41 поступил в 15:28 в пятницу, 22 июня.

Старший диспетчер центрального пункта пожарной связи Оксана Щеголькова рассказала, что телефоны «буквально разрывались от звонков».

«Люди были напуганы, просили о помощи. Сообщения о пожаре на улице Грибоедова поступали даже с соседних улиц», — сказала она.

Первые пожарные приехали на место спустя шесть минут. К тому времени кровля дома уже горела открытым пламенем по всей площади.

«Я подтвердил по рации повышенную сложность пожара — ранг №2, и мы с коллегами приступили к эвакуации жильцов», — отметил начальник караула пожарно-спасательной части №1 лейтенант внутренней службы Игорь Брыкля.

Всего из горящего дома эвакуировали 53 человека, в том числе четырех детей. С четвертого этажа дома спасатели вынесли пожилую женщину, которая была не в состоянии спуститься самостоятельно.

«На спасение бабушки у нас были считанные секунды», — рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части №2 прапорщик внутренней службы Александр Овчинников.

Случайные очевидцы также «не остались равнодушными к чужой беде». Два молодых человека, 17-ти и 18-ти лет, заметили, что из-под крыши дома идет дым.

«Мы с другом забежали в подъезд в надежде выяснить, нужна ли кому-то наша помощь. На лестнице мы встретили пожилую женщину, она спускалась с большим трудом. Я помог ей выйти, отвел в безопасное место. Потом мы с Кириллом вернулись в дом и в одной из квартир мы обнаружили женщину с маленьким ребенком. Вместе с ней в квартире находился ее отец инвалид. Самостоятельно передвигаться он не мог. Мы вынесли его во двор на руках», — рассказал один из них.

Спасатели проложили рукавные линии по лестнице и в подъезде, через проемы в перекрытиях подавали воду на крышу.

«Были опасения, что огонь может уйти в квартиры через вентиляционные каналы, поэтому действовать нужно было максимально быстро», — отметил начальник дежурной смены пожаротушения подполковник внутренней службы Владимир Калыгин.

В одной из квартир пожарные обнаружили распространение огня, но возгорание быстро ликвидировали.

В 15:53 пожар локализовали , еще через 30 минут — ликвидировали открытое горение, в 17:34 спасатели сообщили о том, что пожар полностью потушен. Возгорание повредило 700 кв м кровли.

Причину пожара на улице Грибоедова и ущерб предстоит установить специалистам.