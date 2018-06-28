Спасатели рассказали о тушении пожара на улице Грибоедова. Сообщение опубликовали на
Сигнал о
Старший диспетчер центрального пункта пожарной связи Оксана Щеголькова рассказала, что телефоны «буквально разрывались от звонков».
«Люди были напуганы, просили о помощи. Сообщения о пожаре на улице Грибоедова поступали даже с соседних улиц», — сказала она.
Первые пожарные приехали на место спустя шесть минут. К тому времени кровля дома уже горела открытым пламенем по всей площади.
«Я подтвердил по рации повышенную сложность пожара — ранг №2, и мы с коллегами приступили к эвакуации жильцов», — отметил начальник караула пожарно-спасательной части №1 лейтенант внутренней службы Игорь Брыкля.
Всего из горящего дома эвакуировали 53 человека, в том числе четырех детей. С четвертого этажа дома спасатели вынесли пожилую женщину, которая была не в состоянии спуститься самостоятельно.
«На спасение бабушки у нас были считанные секунды», — рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части №2 прапорщик внутренней службы Александр Овчинников.
Случайные очевидцы также «не остались равнодушными к чужой беде». Два молодых человека, 17-ти и 18-ти лет, заметили, что из-под крыши дома идет дым.
«Мы с другом забежали в подъезд в надежде выяснить, нужна ли кому-то наша помощь. На лестнице мы встретили пожилую женщину, она спускалась с большим трудом. Я помог ей выйти, отвел в безопасное место. Потом мы с Кириллом вернулись в дом и в одной из квартир мы обнаружили женщину с маленьким ребенком. Вместе с ней в квартире находился ее отец инвалид. Самостоятельно передвигаться он не мог. Мы вынесли его во двор на руках», — рассказал один из них.
Спасатели проложили рукавные линии по лестнице и в подъезде, через проемы в перекрытиях подавали воду на крышу.
«Были опасения, что огонь может уйти в квартиры через вентиляционные каналы, поэтому действовать нужно было максимально быстро», — отметил начальник дежурной смены пожаротушения подполковник внутренней службы Владимир Калыгин.
В одной из квартир пожарные обнаружили распространение огня, но возгорание быстро ликвидировали.
В 15:53 пожар
Причину пожара на улице Грибоедова и ущерб предстоит установить специалистам.