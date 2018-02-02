«Жизнь после ядерной катастрофы». Рязанец рассказал о тараканах в ОКБ

Рязанец рассказал о тараканах в ОКБ. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 1 февраля.
«ОКБ напоминает какой-то город будущего из фильмов-[анти]утопий про жизнь после ядерной катастрофы», — заявил он.
Он отметил, что за время его нахождения в палате он не увидел ни одного медработника, но увидел тараканов и цыган: «тараканы за едой, цыгане — продать халаты. Или наоборот».
Мужчина также рассказал, что у медсестер нет йода и «нашатыря», «зеленку» они спрашивают у пациентов.
«Чтобы вынесли мусорное ведро санитарке надо дать денег, а тетушка-физиотерапевт продала листочек с ксероксом упражнений за 20 рублей (нет, он не цветной, не ламинированный и не содержит страшную врачебную тайну). Вот какая обстановка должна быть вокруг, чтобы пожилой и наверняка заслуженной женщине было не стыдно продавать замызганный листок лежачему пациенту!», — заявил он.
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Фото Александра Абрамова