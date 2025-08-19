В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первоклассника в школу?

В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области пойдут более 10 тысяч учеников. Редакция РЗН. инфо решила выяснить, сколько денег потратят родители на сборы первоклассника.

В конце июля эксперты подсчитали, что в среднем в России сборы ребенка в школу в 2025 году обойдутся родителям в 17 тысяч 925 рублей. При этом власти регулярно предлагают законопроекты о помощи семьям к 1 сентября, потому что родители часто сталкиваются с финансовыми трудностями, когда ребенок идет учиться.

Цены на большую часть канцелярии взяты из популярного магазина, стоимость формы по российскому ГОСТу, портфелей, обуви — на маркетплейсах из среднего сегмента.

Одежда и портфель

В мае 2025 года в минэкономразвития Рязанской области сообщили о вводе ГОСТа на школьную форму.

Согласно публикациям в СМИ, по ГОСТу родители потратят около 10 тысяч рублей на школьную форму. Для мальчиков предусмотрен комплект с брюками, рубашкой, пиджаком и галстуком, для девочек — с юбкой или брюками, пиджаком и белоснежным жабо. По расчетам модельеров, только за жакет родителям придется заплатить от 3,5 тысяч. Жабо обойдется примерно в 1000 рублей, брюки — в 3,5-4 тысячи. Итоговая стоимость будет зависеть от возраста ребенка и типа ткани.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

При этом надо не забыть купить ребенку рубашки. И мужские, и женские модели за штуку стоят в среднем тысячу рублей. Для комфортного ношения и смены одежды в течение недели нужно как минимум три изделия.

Школьная обувь для девочек и мальчиков классических моделей стоит примерно одинаково — около двух тысяч рублей. Такая же ситуация и с кроссовками на физкультуру — обе модели стоят 1600 рублей.

Спортивный костюм российского производителя на маркетплейсе унисекс модели стоит 2 тысячи 465 рублей. Стоимость базовой футболки нейтральных цветов от 500 рублей.

Портфель в офлайн-магазине в среднем стоит 2-2,5 тысячи рублей. На маркетплейсе есть модели подешевле и с разными расцветками, производитель обещает ортопедические спинки, но их надо проверять при получении.

Сумка для сменки, в зависимости от запросов ребенка на яркие рисунки, обойдется от 300 рублей за нейтральные модели и 660 — за яркие мешки для обуви. В среднем родитель потратит 450 рублей.

Канцелярия

В портфель ребенку надо закупить основные канцелярские принадлежности: пенал, ручки, карандаши, линейку, ластик, точилку, альбом для рисования, акварель, гуашь, ножницы, тетради по 12 и 48 листов. Если высчитывать корзину для первоклассника, то стоит добавить туда стаканчик-непроливайку, пластилин, который часто используют на трудах, клей ПВА, цветной картон или бумагу.

Яркие пеналы на полках магазина обычно дороже — около 500 рублей, нейтральных цветов по скидке стоят дешевле — в районе 150-200 рублей. На маркетплейсах ситуация примерно та же, но выбор товара обширней.

Набор из 12 простых карандашей обойдется кошельку рязанского родителя в 776 рублей, цветные карандаши (36 цветов) — 565 рублей.

Синяя шариковая ручка стоит в среднем 80 рублей за штуку. Если ваш ребенок «растеряша», стоит купить пачку канцтоваров — такой в торговой точке не оказалось, но на маркетплейсе — 50 штук синих ручек оценивается в 500 рублей.

В магазине также продавалась ручка для левшей. Ее цена — 99 рублей по скидке.

Цены на ластики варьируются от 30 до 150 рублей. В среднем, учитывая, что ребенок не потеряет его в первые недели использования и не придется докупать еще один, придется потратить около 90 рублей. На популярном маркетплейсе набор из шести штук стоит 215 рублей.

В пенале у первоклассника также из канцелярии должна быть линейка — самая обычная деревянная 15 сантиметров стоит 20 рублей, модели подороже доходят в стоимости до 45 рублей. Точилка продается в среднем за 100 рублей.

Для «трудов» и творчества потребуется гуашь — 12 цветов за 520 рублей, акварель — 24 цвета за 296 рублей, цветной картон — пачка в среднем стоит 200 рублей, клей ПВА — банка 65 грамм 59 рублей, ножницы за 170 рублей, кисти для рисования — около 200 рублей, стаканчик «непроливайка» для кистей — в среднем 50 рублей, пластилин — 120-150 рублей за пачку с 10 цветами.

Тетради в 12 листов обойдутся в 5,90 рублей за штуку. Для первоклассников учителя часто требуют тетради с «косой линейкой» для того, чтобы ребенок правильно научился писать. Такие обойдутся дороже — 25 рублей.

Тетради без ярких рисунков на обложке в 96 листов стоят около 100 рублей, 48 листов — в среднем 50 рублей. Если ребенок потребует «предметные» тетради с любимыми персонажами из мультфильмов, то кошельку родителя это обойдется в среднем в 80 рублей.

При этом на маркетплейсах продаются тетрадные наборы. Например, пять штук стоят 265 рублей.

В конечном итоге выходит, что на сбор ребенка в школу в Рязани потребуется около 27 тысяч рублей. Отметим, что часть канцелярии и одежду лучше покупать на маркетплейсах — там выходит дешевле.

При этом в список не вошли сезонные обувь и одежда, а также дополнительные материалы для предметов — прописи, учебные пособия, азбуки и прочее.