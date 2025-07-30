В России может появиться «школьная коробка» для помощи в подготовке к школе

Депутат из Шушар Михаил Ветров предложил создать «школьную коробку», чтобы помочь родителям в подготовке детей к новому учебному году. Он отметил, что с приближением начала учебного года множество семей сталкиваются с финансовыми трудностями при сборе необходимых принадлежностей для школьников. В комплект могут входить канцелярские товары, учебные материалы и элементы школьной и спортивной формы. Депутат подчеркнул, что такая «школьная коробка» могла бы предоставляться многодетным семьям бесплатно, а для остальных — по льготной цене.

В России предложили создать «школьную коробку», чтобы помочь родителям в подготовке детей к новому учебному году. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Михаила Ветрова, председателя Ассоциации производителей детских товаров, к министру просвещения Сергею Кравцову.

В своем обращении к министру просвещения Сергею Кравцову Ветров отметил, что с приближением начала учебного года множество семей сталкиваются с финансовыми трудностями при сборе необходимых принадлежностей для школьников.

По словам Ветрова, особенно сложно приходится многодетным семьям, и он предложил разработать набор, аналогичный «коробке для новорождённых», но специально для школьников разных возрастов. В комплект могут входить канцелярские товары, учебные материалы и элементы школьной и спортивной формы. Депутат подчеркнул, что такая «школьная коробка» могла бы предоставляться многодетным семьям бесплатно, а для остальных — по льготной цене.