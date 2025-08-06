Минпросвещения объяснило введение требований на школьную форму

В Минпросвещения объяснили введение ГОСТа на школьную форму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александра Реута. Он отметил, что школьная форма важна как средство, способствующее стиранию границ между детьми из семей с различным финансовым положением. Новый ГОСТ, разработанный Минпромторгом и Минпросвещения, вступит в силу в июле 2025 года и будет регламентировать требования к школьной форме, включая характеристики ткани, безопасность фурнитуры и гигиенические параметры.

В Минпросвещения объяснили введение ГОСТа на школьную форму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александра Реута.

Он отметил, что школьная форма важна как средство, способствующее стиранию границ между детьми из семей с различным финансовым положением.

Новый ГОСТ, разработанный Минпромторгом и Минпросвещения, вступит в силу в июле 2025 года и будет регламентировать требования к школьной форме, включая характеристики ткани, безопасность фурнитуры и гигиенические параметры.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС