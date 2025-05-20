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В Минэкономразвития Рязанской области сообщили о вводе ГОСТа на школьную форму
Уточняется, что к изделиям школьной формы относятся блузки, жилеты, пиджаки, жакеты и блейзеры, кардиганы, джемперы, свитеры и водолазки, рубашки и сорочки, платья и сарафаны, юбки, брюки, шорты, комбинезоны и полукомбинезоны.

В Минэкономразвития Рязанской области сообщили о вводе ГОСТа на школьную форму. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Отмечается, что с 1 июля вступит в силу ГОСТ на школьную форму.

Уточняется, что к изделиям школьной формы относятся блузки, жилеты, пиджаки, жакеты и блейзеры, кардиганы, джемперы, свитеры и водолазки, рубашки и сорочки, платья и сарафаны, юбки, брюки, шорты, комбинезоны и полукомбинезоны.

«Форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. В то же время школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы», — заявили в Роскачестве.