В Минэкономразвития Рязанской области сообщили о вводе ГОСТа на школьную форму

Уточняется, что к изделиям школьной формы относятся блузки, жилеты, пиджаки, жакеты и блейзеры, кардиганы, джемперы, свитеры и водолазки, рубашки и сорочки, платья и сарафаны, юбки, брюки, шорты, комбинезоны и полукомбинезоны.

В Минэкономразвития Рязанской области сообщили о вводе ГОСТа на школьную форму. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Отмечается, что с 1 июля вступит в силу ГОСТ на школьную форму.

Уточняется, что к изделиям школьной формы относятся блузки, жилеты, пиджаки, жакеты и блейзеры, кардиганы, джемперы, свитеры и водолазки, рубашки и сорочки, платья и сарафаны, юбки, брюки, шорты, комбинезоны и полукомбинезоны.

«Форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. В то же время школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы», — заявили в Роскачестве.