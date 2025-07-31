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Стало известно, во сколько россиянам обойдутся сборы ребенка в школу
По данным экспертов, сборы ребенка в школу в 2025 году обойдутся родителям в 17 тысяч 925 рублей. При этом 28% россиян планируют потратить более 25 тысяч рублей. Сказано, что основная доля трат для 81% родителей — школьная форма и обувь. У 60% россиян в списке обязательных покупок есть канцелярия и спортивная одежда.

Стало известно, во сколько россиянам обойдутся сборы ребенка в школу. Об этом 31 июля сообщило ТАСС со ссылкой на исследование сервиса лояльности «Апельсин».

По данным экспертов, сборы ребенка в школу в 2025 году обойдутся родителям в 17 тысяч 925 рублей. При этом 28% россиян планируют потратить более 25 тысяч рублей.

Сказано, что основная доля трат для 81% родителей — школьная форма и обувь. У 60% россиян в списке обязательных покупок есть канцелярия и спортивная одежда.