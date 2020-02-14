В День святого Валентина. 10 пикантных историй о том, на что способны рязанцы ради любви

14 февраля отмечается День святого Валентина — покровителя всех влюбленных.

Любовь не зря называют всепобеждающим чувством. Она вдохновляет, окрыляет, дурманит, ослепляет и толкает людей на самые немыслимые поступки.

Иногда мы сталкиваемся с такими новостями, герои которых совершают из-за любви нечто нелепое, странное, прекрасное или даже незаконное.

В день всех влюбленных РЗН. инфо подготовил подборку из десяти событий, главным виновником которых без сомнения стала именно она — глубокая привязанность к близкому человеку, которая нередко заставляет людей переходить границы дозволенного.

Делимся этими историями с вами.

Без телячьих нежностей

В июне 2017 года в селе Выжелес Спасского района похитили теленка. Полицейские установили, что ночью злоумышленник незаконно проник в ангар с животными и забрал одного из его обитателей.

По горячим следам оперативники задержали 26-летнего местного жителя. Выяснилось, что молодой человек хотел произвести впечатление на любимую девушку, а теленка украл, что бы продать его и выручить деньги.

Неизвестно, предстал ли скотокрад перед судом, но за это преступление пылкому Ромео грозило до пяти лет тюрьмы.

Ароматизированный гоп-стоп

Выжелесский воришка, хватая телка, вряд ли думал о том, чем он будет пахнуть на свидании после визита в коровник. А вот Рязань славится более утонченными ухажерами.

Почти полгода назад житель областной столицы перед тем, как пойти на свидание, обчистил парфюмерный магазин. Сотрудница торговой точки, что расположена на улице Ленинского Комсомола, рассказала, что один из посетителей не заплатил за дезодорант. В ответ на протесты кассира мужчина пригрозил ей расправой и оттолкнул.

По записям камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев оперативники установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за торговлю краденым 28-летний горожанин.

«По предварительной информации, рязанец собирался на встречу с подругой и волновался по поводу своего внешнего вида», — пояснили в пресс-службе УМВД.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина рассчитывал, что ему удастся отвернуться от всех видеокамер. За такой ароматизированный гоп-стоп налетчика могут лишить свободы на срок до семи лет.

Чем пахнет либидо?

Вернемся в милую сердцу глубинку, где нравы попроще, а любовники посмелее.

В середине октября 2019 года житель села Успенское Скопинского района в третий раз угнал ассенизаторскую машину, чтобы поехать к любимой. 43-летнего мужчину задержали, объявив план «Перехват».

Оказалось, что у этого горячего парня в Пронском районе проживает возлюбленная, с которой он периодически встречается. Когда же селянин употребляет спиртное, тяга к свиданию с ненаглядной становится для него непреодолимой, и воздыхатель готов любыми путями немедленно отправиться к ней в соседний район.

В полиции отметили, что угонщика дважды наказывали, но не лишали свободы. После третьего рывка к подруге в отношении скопинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК.

По-джентльменски

А вот в Спасском районе кавалеры предпочитают классику. На исходе прошлого лета местный житель украл коньяк и шоколад, чтобы подарить девушке. Мужчина похитил продукты в местном супермаркете. В итоге он полностью признал вину.

«Данный продуктовый набор ему был нужен, чтобы прийти к любимой девушке не с пустыми руками», — пояснили в пресс-службе районного суда.

Рязанца признали виновным по части 1 статьи 7.27 КоАП и оштрафовали на тысячу рублей.

«Жигули», «Жигули», до чего вы довели…

Старина Шиллер все-таки был прав — коварство нередко идет под руку с любовью. Чуть больше трех недель назад рязанец тайно продал машину своей девушки. «Жигули» 1-й модели достались 32-летней женщине в наследство. Однако автомобиль долгое время стоял в закрытом гараже, им никто не пользовался.

Когда у пары завязались тесные отношения, дама рассказала своему другу о машине. Как пояснили в полиции, рязанец постоянно нуждался в деньгах на подарки для возлюбленной и на спиртное для себя.

Мужчина незаметно взял ключи от гаража, продал ВАЗ случайным знакомым и вернул ключи на место. Он надеялся, что пропажа авто долго не обнаружится, а позже близкие отношения помогут загладить некрасивую ситуацию, но эти планы рухнули.

Рязанка узнала обо всем, когда «Жигули» оказались на штрафстоянке после ДТП. В отношении ее поклонника, которого ранее судили за преступление в сфере миграции, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.

Властелин кольца и кастрюль

Оказывается, в любовь можно ловко сыграть даже с малознакомым человеком. В мае 2018 года рязанец под предлогом женитьбы украл у женщины 200 тысяч рублей.

В полицию обратилась 45-летняя рязанка, которая сообщила, что из импровизированного тайника в ее квартире пропала кругленькая сумма. Выяснилось, что накануне к ней домой постучался незнакомец, предложив купить набор кастрюль. Даме понравилась посуда и сделка состоялась.

«Видимо, молодой человек тоже приглянулся хозяйке, потому что она предложила ему выпить чаю. За чаем даже зашел разговор о женитьбе, и мужчина вскоре удалился „за колечком“, пообещав вернуться, чтобы сделать предложение. Больше этого мужчину рязанка не видела», — рассказали в полиции.

Пострадавшей показали несколько фотографий «поквартирных торговцев» и она опознала в одном из них недавнего гостя. Им оказался 19-летний молодой человек, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Злоумышленника разыскали и задержали.

Кислотная месть

В любовном треугольнике иногда бывает очень сложно сгладить острые углы. Летом 2017 года рязанка наняла мужчину, чтобы облить кислотой лицо соперницы. «Исполнителем» оказался полицейский, работавший под прикрытием, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники узнали, что 32-летняя женщина ищет человека, который отомстил бы любовнице ее мужчины. Злоумышленница договорилась с сотрудником уголовного розыска об «устранении» конкурентки за 20 тысяч рублей. Половину она отдала ему авансом, вторую часть обещала обменять на срез волос и фотографии покалеченной соперницы — 22-летней студентки одного из рязанских вузов.

Полицейские инсценировали преступление. Девушка согласилась сфотографироваться в роли условной жертвы: как будто на нее в подъезде напал неизвестный и облил лицо кислотой. На снимках с помощью грима удалось получить устрашающий эффект.

«Исполнитель» передал заказчице локон и фотографии, а взамен получил обещанные деньги. После этого женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК, пункту «г», части 2, статьи 111 УК.

Верхом за счастьем

Но любовь — это все-таки светлое чувство, толкающее многих людей на возвышенные поступки. Не верите?

В международный женский день 2018 года рязанец сделал предложение своей девушке верхом на белом коне. Снимки на своей странице «ВКонтакте» опубликовала Надежда Сергатая.

По словам автора, она сфотографировала оригинальную пару на улице Весенней. «Место обитания принцев на белых конях. Ребятам любви и счастья!» — прокомментировала девушка эту иллюстрацию.

После знакомства — в ЗАГС

Любовь может нагрянуть нечаянно и преодолеть любые возрастные барьеры. В январе прошлого года в Лашманском доме-интернате в Касимове сыграли свадьбу 72-летний Николай Белоногов и 76-летняя Анна Смирнова.

Невеста и жених в свадебных нарядах торжественно зарегистрировались в Касимовском ЗАГСе при свидетелях, обменялись золотыми кольцами и подарили друг другу первый супружеский поцелуй.

Администрация предоставила молодоженам отдельную комнату. Директор Галина Кутыркина вручила супругам свадебный торт, подарки и пожелала жить долго в любви и согласии.

«Вместе мы уже больше месяца и нам очень комфортно вдвоем. Такое ощущение, что я знаю Анну давно. У нас есть общие темы для разговоров, мы заботимся друг о друге, вместе проводим каждую свободную минуту. Решение сделать предложение своей будущей супруге возникло у меня почти сразу после знакомства. Я рад, что она согласилась. Теперь будем вместе радоваться жизни», — рассказал Николай Белоногов.

Избранник голосует за свадьбу

Иногда решения соединить свои судьбы люди принимают в самых неожиданных местах. 18 марта 2018 года рязанец Иван Мальгин сделал предложение своей девушке Александре на избирательном участке.

«Я решил приурочить это к особому дню. Мне показалось, что сделать предложение в день выборов президента будет очень символично», — пояснил Мальгин.

По словам молодого человека, после голосования пара участвовала в «Фотобаттле», и в этот момент он сделал предложение.

«Прошло все идеально, она, как и друзья, ничего не подозревала. Сюрприз удался и она согласилась, — отметил рязанец. — Мы познакомились полтора года назад, на ее день рождения. Это была любовь с первого взгляда». Надеемся, что в своем признании Иван был таким же честным, как и в выборе президента России.