Рязанец украл коньяк и шоколад для возлюбленной

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Фото: Pixabay.com
Житель Спасского района украл коньяк и шоколад, чтобы подарить девушке. Об этом
Мужчина похитил продукты в местном супермаркете. На суде он полностью признал вину.
«Данный продуктовый набор ему был нужен, чтобы прийти к любимой девушке не с пустыми руками», — пояснили в пресс-службе.
Рязанца признали виновным по части 1 статьи 7.27 КоАП и оштрафовали на тысячу рублей.
Постановление вступило в законную силу.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.