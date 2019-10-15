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14:17, 15 октября 2019 42
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Скопинец в третий раз угнал ассенизаторскую машину ради поездки к любимой

Скопинец в третий раз угнал ассенизаторскую машину ради поездки к любимой

Житель села Успенское Скопинского района в третий раз угнал ассенизаторскую машину, чтобы поехать к любимой в Пронский район. 43-летнего мужчину задержали, объявив план «Перехват», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что скопинец выпил и, как обычно, заметил спецтехнику на парковке местного предприятия,

«У этого мужчины в Пронском районе проживает возлюбленная, с которой он периодическим встречается. Когда же житель Скопинского района употребляет спиртное, тяга к свиданию с любимой становится для него непреодолимой, и он готов любыми путями немедленно отправиться к ней в соседний район», — пояснили в полиции.

Отмечается, что угонщика дважды наказывали, но не лишали свободы. На этот раз оперативники намерены «локализовать его от общества».

В отношении скопинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК.


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