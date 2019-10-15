Скопинец в третий раз угнал ассенизаторскую машину ради поездки к любимой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Житель села Успенское Скопинского района в третий раз угнал ассенизаторскую машину, чтобы поехать к любимой в Пронский район. 43-летнего мужчину задержали, объявив план «Перехват», сообщила
Известно, что скопинец выпил и, как обычно, заметил спецтехнику на парковке местного предприятия,
«У этого мужчины в Пронском районе проживает возлюбленная, с которой он периодическим встречается. Когда же житель Скопинского района употребляет спиртное, тяга к свиданию с любимой становится для него непреодолимой, и он готов любыми путями немедленно отправиться к ней в соседний район», — пояснили в полиции.
Отмечается, что угонщика дважды наказывали, но не лишали свободы. На этот раз оперативники намерены «локализовать его от общества».
В отношении скопинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани обсудили проект будущего «Парка героев Отечественной войны 1812 года»
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.