Рязанец под предлогом женитьбы украл у женщины 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 45-летняя рязанка, которая сообщила, что из импровизированного тайника в мебели ее квартиры пропали 200 тысяч рублей.
Выяснилось, что накануне к ней домой постучался незнакомец, предложив купить набор кастрюль. Женщине понравилась посуда и она его купила.
«Видимо, молодой человек тоже понравился хозяйке, потому что она предложила ему выпить чаю. За чаем зашел даже разговор о женитьбе, и мужчина вскоре удалился „за колечком“, пообещав вернуться, чтобы сделать предложение. Больше этого мужчину рязанка не видела», — говорится в сообщении.
Полицейские показали пострадавшей несколько фотографий «поквартирных торговцев», и она опознала в одном из них недавнего гостя.
Им оказался 19-летний молодой человек, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Злоумышленника разыскали и задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.