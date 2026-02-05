Рязанский вице-губернатор: критической ситуации с уборкой снега нет

«В январе столкнулись с достаточно серьёзными снегопадами, у нас организовано круглосуточное дежурство, около 280 единиц техники привлечены к уборке, на федеральных дорогах трудится 60 единиц техники. Планируем привлекать строительные компании и сельхозпредприятия к этой работе. Задействовали роторную технику, которая лучше справляется со снежными заносами. Приоритет у нас — школьные и маршруты движения общественного транспорта, потом будем убирать все остальное. Критической ситуации нет, техники достаточно. Впереди снова снегопады, но мы к ним готовы», — отметил Артем Бранов.

