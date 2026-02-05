Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 77.00 / 76.90 05/02 14:15
Нал. EUR 91.21 / 91.90 05/02 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
730
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 248
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 384
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский вице-губернатор: критической ситуации с уборкой снега нет
«В январе столкнулись с достаточно серьёзными снегопадами, у нас организовано круглосуточное дежурство, около 280 единиц техники привлечены к уборке, на федеральных дорогах трудится 60 единиц техники. Планируем привлекать строительные компании и сельхозпредприятия к этой работе. Задействовали роторную технику, которая лучше справляется со снежными заносами. Приоритет у нас — школьные и маршруты движения общественного транспорта, потом будем убирать все остальное. Критической ситуации нет, техники достаточно. Впереди снова снегопады, но мы к ним готовы», — отметил Артем Бранов.

Рязанский вице-губернатор Артем Бранов рассказал, что критической ситуацией с уборкой снега в регионе нет. Об этом он заявил во время публичного отчета 5 февраля.

«В январе столкнулись с достаточно серьёзными снегопадами, у нас организовано круглосуточное дежурство, около 280 единиц техники привлечены к уборке, на федеральных дорогах трудится 60 единиц техники.

Планируем привлекать строительные компании и сельхозпредприятия к этой работе. Задействовали роторную технику, которая лучше справляется со снежными заносами.

Приоритет у нас — школьные и маршруты движения общественного транспорта, потом будем убирать все остальное.

Критической ситуации нет, техники достаточно. Впереди снова снегопады, но мы к ним готовы», — отметил вице-губернатор.