Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света

Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных отключений и посмотреть, как власть реагирует на эту ситуацию.

С конца мая в Рязани несколько раз в неделю массово отключают электричество. За прошедшие полтора месяца без света одномоментно оставались несколько десятков улиц в различных микрорайонах города — Большом и Малом центре, Канищеве, Солотче, Горроще. Была парализована работа офисов, магазинов, предприятий общепита. Не функционировали светофоры на важнейших городских магистралях.

Люди обрывали телефоны электросети, но дежурящий на линии бот бесстрастного говорил об аварии, зачитывал список улиц и неизменно обещал устранить неполадки в течение четырех часов. В некоторых районах электричество не было вдвое, а то и втрое дольше.

Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных отключений и посмотреть, как власть реагирует на эту ситуацию.

Три повода для отключений

Энергетики и чиновники не смогли или не захотели объяснять горожанам, почему отключения света стали возникать с угрожающей частотой. Но причины, конечно, специалисты понимают. Например, декан факультета электроэнергетики Рязанского радиоуниверситета Евгений Сливкин называет несколько.

«Одной из важнейших я бы назвал неблагоприятные метеоусловия, сложившие в этом июне. Ливни, порывистый ветер, грозы — именно в такую погоду достаточно часто выходят из строя провода, кабели, да и сами подстанции. Схожая ситуация наблюдается и зимой, если на улице стоят сильные морозы», — считает декан.

Действительно, несколько глобальных аварий случились в июне, когда Рязань смывало дождями под шквалистый ветер. Однако не всегда отключения приходились на непогоду. Так что свалить все на ураганы у рязанцев не получается.

Еще одной причиной частых аварий летом Евгений Сливкин назвал ремонтные работы. Летом в городе традиционно меняют коммуникации. Тогда высок риск механического повреждения сетей.

Тем не менее сложно представить, что рязанские сети регулярно портят неквалифицированные рабочие. Даже если к их действиям иногда есть вопросы, вряд ли они могут лишить электричества половину города.

Есть еще и третья возможная причина: старые сети. По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ их износ сейчас составляет 37%. Если к ним подключали новые объекты, то в какой-то момент система могла перестать справляться.

Миллиарды и кадровый голод

Сети могут безаварийно функционировать и при нарастающей нагрузке, если поддерживать их в работоспособном состоянии. Стоит это немало. Но судя по всему, деньги выделяются. Например, только в 2022 году, по данным федерального Минэнерго, инвестиции в ремонт и модернизацию электросетей областного центра составили около 3 миллиардов рублей. После регулярных отключений региональное правительство решило выделить дополнительные деньги на ремонт. По сравнению с миллиардными ежегодными инвестициями сумма куда более скромная — 180 млн руб. Как у чиновников получится залатать дыры миллионами, если не справились с миллиардами, увидим осенью. Именно к 1 ноября министерство ТЭК и ЖКХ обещало исправить ситуацию.

Специалисты говорят, что проблема регулярных отключений еще и в людях. Организации, отвечающие за энергоснабжение, испытывают кадровые трудности. Многие энергетики уходят в частный бизнес ради высокой зарплаты и муниципальным организациям порой просто не хватает квалифицированных сотрудников.

«Электросети — это огромное хозяйство, но если оно работает в условиях идеального шторма, когда сходятся сразу несколько негативных факторов, от аварий никто не застрахован, — убежден декан факультета электроэнергетики.

Оставшиеся работать, по словам декана, профессионалы и трудятся на пределе возможностей.

Получается, что ликвидировать частые аварии удается лишь благодаря сверхусилиям энергетиков. Однако саму проблему изношенных сетей за счет одной только квалификации специалистов не решить.

Реакция властей

На первый взгляд может показаться, что отключение света в Рязани — событие городского масштаба и исправлять ситуацию должна мэрия и соответствующие муниципальные структуры. Но городские электросети с недавних пор являются региональным предприятием, а, значит, наведение порядка в этой сфере — дело областных властей.

Губернатор после отключений выступил перед правительством области, сказал, что надо принимать решения и… свой пост покинул директор Рязанских городских распределительных электрических сетей ГУП РО РГРЭС Дмитрий Чернуха.

17 июня областной прокурор Дмитрий Коданев инициировал проверку из-за постоянных отключений света, но результаты ее пока неизвестны.

Руководитель рязанского управления Федеральной антимонопольной службы Юрий Гребнев рассказал корреспонденту РЗН. Инфо, что проверку деятельности РГРЭС в связи с частыми отключениями света в городе не вели. Ведомство может начать работу только после жалоб потребителей. Оказывается, нарушения законодательства можно зафиксировать, если света нет в течение 72 часов в течение года.

С 28 мая по 11 июля в микрорайонах Рязани более чем на час свет отключали, как минимум, 15 раз. Бот, дежуривший на «горячем» телефоне, обещал вернуть электричество в дома в течение четырех часов. В 12 из 15 случаев энергетики укладывались в этот норматив, восстанавливая электроснабжение за 2,5-3 часа. Лишь 13, 25 и 28 июня несколько городских кварталов лишались света более, чем на 12 часов. Даже если вынести за скобки три масштабных отключения, за прошедший месяц в Рязани не было света 27 часов. Несмотря на такую шокирующую арифметику, монополиста в лице электросетей никто не оштрафовал.

Подсчеты редакции

Из-за отключений света горожане меньше платят за электричество, а ресурсоснабжающая организация — Рязанская государственная муниципальная энергосбытовая компания (ООО «РГМЭК) несет потери из-за простоя потребления.

В неофициальных разговорах представители этой структуры отрицают наличие ощутимых потерь. Однако есть статистика посуточного потребления электричества в Рязани. Судя по ней, в дни масштабных июньских блэкаутов 13 и 14 июня горожане израсходовали на 1,07 млн киловатт меньше, чем за 13 и 14 мая. Даже если взять средний тариф для населения, который в областном центре до первого июля составлял 5,82 руб за киловатт, энергетики только за двое суток недосчитались 6, 2 миллиона рублей.

В другие дни, когда часть микрорайонов оставалась без света, разница в потреблении куда меньше. Такие показатели вызваны, скорее всего, активной эксплуатацией кондиционеров из-за рекордной жары. Не случайно, с конца июня во всей энергосистеме Рязанской области неоднократно фиксировался летний максимум потребления мощности.

Власти говорят, что к 1 ноября восстановят повреждения и проведут испытания кабельных линий, чтобы благополучно войти в зиму. Получается, что рязанцам еще, как минимум, три с половиной месяца предстоит жить с регулярными перебоями электричества и чувствовать себя как в Мариуполе или Белгороде.