ФАС предложила рязанцам писать им жалобы на отключения электричества

Отмечается, что служба сможет проверить РГРЭС только после заявлений от потребителей.

Региональное управление ФАС предложило рязанцам обращаться к ним с жалобами на отключения электроэнергии. Об этом в четверг, 27 июня, на пресс-конференции заявил руководитель управления Юрий Гребнев.

Отвечая на вопрос корреспондента РЗН. Инфо, планируется ли проверка деятельности РГРЭС в связи с частыми отключениями света в городе, руководитель федеральной антимонопольной службы отметил, что ведомство может начать работу только после жалоб потребителей.

«Мы не можем по своей инициативе привлечь к административной ответственности кого-либо. Это произойдет только когда потерпевшие сообщат нам об этом. Допустимые отключения известны — это 72 часа в течение года и не более 24 часов в течении суток. Если такие отключения были, то это может свидетельствовать о нарушении законодательства», — отметил Юрий Гребнев.

Гребнев также рассказал, что жители одного из районов Рязанской области жаловались на частые отключения света. После проверки ФАС выяснили, что правила не нарушены. О каком муниципальном образовании речь руководитель не уточнил.

Напомним, несколько домов в Рязани остались без света практически на сутки после массового отключения электроэнергии.

25 июня электричества не было больше, чем на 30 улицах.