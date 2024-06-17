Прокуратура организовала проверку после отключения света в трех рязанских селах

Ход и результаты ликвидации последствий аварии на электросетях находятся на контроле прокуратуры Чучковского района.

Прокуратура организовала проверку после отключения света в трех рязанских селах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура Чучковского района проводит проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в трех сельских поселениях района.

Отмечается, что 16 июня на подстанциях сел Пертово, Дудкино и Аладьино произошло аварийное отключение электроснабжения, в результате которого без электричества осталось 318 домов, в которых проживает 965 человек.

В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Ход и результаты ликвидации последствий аварии на электросетях находятся на контроле прокуратуры Чучковского района.