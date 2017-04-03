Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

«В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года. Солотча находится в окружении Мещерского национального парка, на границе двух климатических зон: заливных приокских лугов и соснового леса, поэтому чистейший воздух Солотчи обладает целебными свойствами и благотворно влияет на здоровье. Благодаря разнообразию бальнеофакторов здравницы Солотчи можно сравнить с южными российскими курортами».

Это цитата с туристического портала правительства региона, которая дает понять, за что власти ценят поселок и как позиционируют его для иногородних посетителей. Рязанцы, даже не знающие о бальнеофакторах, согласятся с тем, что Солотча имеет большое значение для города и как место отдыха, и как практически эталон «природной территории».

В некоторой степени эту позицию разделяют и застройщики, вот только вместо сохранения солотчинских богатств часть из них настаивает на их освоении. Городские власти не то чтобы всегда стояли на страже мещерских лесов (до сих пор доподлинно неизвестно, за что конкретно получала взятки бывший главный архитектор города), но в последнее время ситуация начала меняться в лучшую сторону — не без помощи неравнодушных горожан.

Сейчас готовятся изменения в Правила землепользования и застройки Рязани, касающиеся Солотчи и призванные усилить правовую защиту природы. Согласно проекту, разработанному по заказу мэрии, все леса поселка, которые относятся к зоне Р2 (Зона городских лесов и лесопарков), переведут в новую — Р13 (Зона городских лесов и лесопарков на территории микрорайона Солотча).

Различаются они возможным использованием территорий. В Р2 пусть условно, но можно строить, например, лечебные и санаторно-курортные учреждения, конфессиональные объекты, предприятия общественного питания. На практике это позволяет реализовать, скажем, такой сценарий: получить разрешение на строительство санатория, под его видом построить жилой комплекс и затем переоформить документы уже в соответствии с «фактическим использованием» участка.

У Р13 будет единственное возможное назначение — «охрана природных территорий». Проще говоря, это означает, что солотчинские леса выведут из-под удара застройщиков. По информации RZN.info, городская дума утвердит эти изменения до конца весны.

Стоит оговориться, что в предложенном мэрией проекте был еще один пункт. В зонах Р9 (Зона санаториев, профилакториев, пансионатов с лечением) и Р10 (Зона оздоровительных учреждений — оздоровительных лагерей, баз отдыха) предлагалось прописать предельную высоту зданий — семь этажей. Новый главный архитектор Дмитрий Васильченко обосновывал выбор именно этой цифры так: семь этажей насчитывают некоторые ныне существующие строение, и если сделать порог ниже, то в будущем при возможной реконструкции какого-либо здания придется сносить «лишние» этажи.

Горожан такие доводы не убедили. На публичных слушаниях в феврале все 45 участников: политики, эко-активисты, монахини, обычные горожане — не согласились с такой высотностью , посчитав ее чрезмерной. «Солотча не должна превращаться в спальный район города, — прокомментировал RZN.info свою позицию Экологический рязанский альянс. — Утверждение ограничений в семь этажей выгодно только застройщикам, а для леса, жителей поселка и рязанцев, приезжающих отдохнуть и отправляющих своих детей в летние лагеря, а бабушек в санатории, лучше вообще запретить строительство новых жилых домов».

В итоге этот пункт из проекта уберут — мэрия подтвердила официально. Так что и этой возможной лазейки строительные компании лишились.

Если же новая редакция муниципальных ПЗЗ не убедит кого-то из алчных бизнесменов — для них есть и калибр покрупнее. На Генеральный план Солотчи в ближайшее время нанесут границы охраняемого объекта федерального значения «Есенинская Русь». И они пройдут не где-то по краешку, а включат значительную часть Солотчи .