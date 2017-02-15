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12:27, 15 февраля 2017 610
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Рязанцы выступили против нового проекта застройки Солотчи

Рязанцы выступили против нового проекта застройки Солотчи

Публичные слушания по изменению правил землепользования и застройки Солотчи прошли во вторник, 14 февраля.

Новым проектом предлагается перевести все участки поселка, которые относятся к зоне городских лесов и лесопарков (Р2) в новую зону городских лесов и лесопарков на территории микрорайона Солотча (Р13) с использованием под охрану природных территорий. Кроме того, в зонах санаториев, профилакториев, пансионатов с лечением и зоне оздоровительных учреждений (Р9 и Р10) предложили снизить коэффициент максимальной застройки с 40% до 35% и установить предельную этажность зданий в семь этажей. Замначальник управления благоустройства города Елена Михарева отметила, что эти изменения связаны с приведением ПЗЗ в Рязани в соответствии с лесным кодексом охранных природных территорий. Михарева заявила, что этот вид использования позволит сохранить природные ландшафты Солотчи и ужесточит требования к использованию территории.

Депутат гордумы Петр Пыленок поинтересовался в целесообразности установления предала этажности в семь этажей и выразил мнение, что это изменение может вызвать интерес со стороны застройщиков.

Главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко пояснил, что этажность будет опираться на уже имеющиеся семиэтажные здания санаториев на территории Солотчи и их будущие реконструкции. Также он отметил, что 35-процентное пятно застройки будет включать в себя благоустройство территории.

Участники слушаний интересовались, почему этажность была установлена не в метрах, а в этажах и с чем связано включение детского туберкулезного санатория в зону застройки. Дмитрий Васильченко согласился с тем, что проект явно не доработан, и пообещал разобраться с ошибками в новом плане.

Также участники слушаний жаловались на несоблюдение требования генплана о максимальной численности населения в Солотче в 2 800 человек и строительство многоэтажных домов под видом медицинских учреждений.

Всего на слушания зарегистрировалось 45 человек, которые единогласно проголосовали против изменений и поддержали создание рабочей группы. Она займется совершенствованием проекта.

Представители Солотчинского женского монастыря также выразили желание участвовать в рабочей группе.

Отмечается, что участники слушаний в течении двух часов читали стихи, цитировали научную литературу и вспоминали о подвигах Олега Рязанского.

До начала слушаний в комиссию поступило 10 обращений против изменений. Рязанский экологический альянс направил обращение в поддержку выделения в новую зону, против установления предельной этажности в семь этажей и максимального коэффициента застройки в 35% в зоне Р9 и Р10, а также с предложением предельной высоты в 12 метров и максимальной плотности застройки в 20%.

Письмо поступило от государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области. В нем предложили отложить рассмотрение вопроса в установлении этажности в семь этажей до утверждения Министерством культуры РФ требований к осуществлению деятельности в границах объекта Есенинская Русь.

Заключение комиссии опубликует газета «Рязанские ведомости».


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