В Рязани наметили публичные слушания по внесению «Есенинской Руси» в генплан

В Рязани наметили публичные слушания по внесению достопримечательного места «Есенинская Русь» в генеральный план. Имущественный комитет гордумы предложили провести их 16 мая, сообщила пресс-служба представительного органа в четверг, 23 марта. Местом должен стать малый зал городской администрации на улице Радищева. Начать слушания планируется в 18 часов.
Как отмечается в сообщении, в границы объекта культурного наследия федерального значения попадает часть поселка Солотча.
Назначить слушания должна дума на общем заседании.