«...но вы держитесь». Что подорожает для рязанцев в 2018 году

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
С наступлением Нового года вступают в силу не только новые законы, о которых мы
Транспорт
Первый «подарок» под елкой рязанцев оказался еще до Нового года. Так проезд в общественном транспорте областного центра подорожал на 4 рубля еще с 1 декабря. С 1 января
С 1 января увеличился тариф на проезд в районах области. В муниципалитетах проезд и провоз одного места багажа вырастет с 18 до 19 рублей. В пригородных автобусах один километр дороги подорожает — с 2,36 до 2,40 рубля.
ЖКХ
Основной рост в этой сфере ожидает рязанцев со второй половины 2018 года, однако плата за капремонт увеличилась уже с 1 января. Минимальный размер платы за «квадрат»
Со второго полугодия одна гигакалория
Топливо
Под конец года стоимость бензина АИ-95 в Рязани перевалила за 40 рублей. В целом за последние два месяца стоимость бензина увечилась почти на рубль, солярки — на два. До этого цены в течении 50 дней держались без изменений. В 2018 году акцизы на бензин
Отдых
С Нового года любителям отдохнуть в России придется дополнительно раскошелиться. Со второго полугодия в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях за пользование курортной инфраструктурой нужно будет платить. Размер курортного сбора составит не более 100 рублей за сутки пребывания на отдыхе. Конкретные ставки станут известны позднее. Плата будет собираться только с совершеннолетних и после 24-часового пребывания в конкретном регионе.
Дети
С января в Рязани подорожает школьное питание. Плата за завтрак и обед вырастет на три рубля, как и в прошлом году, с 76 до 79 рублей в день. В этот же список могла попасть плата за детсад, которую
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