«...но вы держитесь». Что подорожает для рязанцев в 2018 году

С наступлением Нового года вступают в силу не только новые законы, о которых мы говорили ранее, но и постановления о увеличении цен. Сегодня для вас мы подготовили список того, что подорожает в наступившем 2018 году.

Транспорт

Первый «подарок» под елкой рязанцев оказался еще до Нового года. Так проезд в общественном транспорте областного центра подорожал на 4 рубля еще с 1 декабря. С 1 января увеличились цены на проездные. Стоимость месячного билета составит: для студентов на один вид транспорта — 570 рублей, на два вида — 800 рублей; для школьников — 300 и 400; для студенческих семей, имеющих детей, и студентов из многодетных неполных и малообеспеченных семей — 285 и 400; для школьников из малообеспеченных семей проездной будет стоить — 150 и 200 соответственно; для пенсионеров, многодетных родителей, вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС стоимость проездного на два вида транспорта составит 350 рублей.

С 1 января увеличился тариф на проезд в районах области. В муниципалитетах проезд и провоз одного места багажа вырастет с 18 до 19 рублей. В пригородных автобусах один километр дороги подорожает — с 2,36 до 2,40 рубля. Повысилась стоимость билетов в электричках. За одну десятикилометровую зону теперь с вас возьмут 22 рубля 50 копеек. Билет от Рязани до Сасова с Нового года подорожал до 405 рублей, Рыбного — 45, Шилова — 247,5, Ряжска — 270.

ЖКХ

Основной рост в этой сфере ожидает рязанцев со второй половины 2018 года, однако плата за капремонт увеличилась уже с 1 января. Минимальный размер платы за «квадрат» увеличился с 6 до 8,02 рубля. Летом начнет дорожать квартплата. С 1 июля 2018 года предел ее роста установили до 3,9%. Так, отопление в областном центре подорожает на 2,9%.

Со второго полугодия одна гигакалория станет стоить 2080,8 рубля. Электричество в городах и поселках городского типа Рязанской области подорожает на 4,7%. С 1 июля рязанцы будут платить 4,38 рубля за киловатт-час, в селах — 3,07 рубля. Летом вырастет тариф на холодную воду на 2% и на водоотведение — на 3,2%. С 1 июля 2018 года стоимость одного кубометра холодной воды для горожан вырастет до 26,11 рубля, водоотведения до 25,74 рубля. Однако до лета цены останутся прежними.

Топливо

Под конец года стоимость бензина АИ-95 в Рязани перевалила за 40 рублей. В целом за последние два месяца стоимость бензина увечилась почти на рубль, солярки — на два. До этого цены в течении 50 дней держались без изменений. В 2018 году акцизы на бензин увеличатся дважды: в начале года на 50 копеек, и еще на 50 копеек летом. По мнению экспертов, повышение акцизов скажется и на розничной цене бензина. Так, минимальную стоимость на бензин АИ-92 прогнозируют в 40 рублей за литр.

Отдых

С Нового года любителям отдохнуть в России придется дополнительно раскошелиться. Со второго полугодия в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях за пользование курортной инфраструктурой нужно будет платить. Размер курортного сбора составит не более 100 рублей за сутки пребывания на отдыхе. Конкретные ставки станут известны позднее. Плата будет собираться только с совершеннолетних и после 24-часового пребывания в конкретном регионе.

Дети