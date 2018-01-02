Новые правила игры. Что изменится в российском законодательстве в 2018 году

Появление обязательного электронного больничного, увеличение стипендий, введение штрафа неплательщикам налога на имущество.

2017 год запомнился знаковыми изменениями в российских законах. А что произойдет в наступившем 2018?

RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в этом году.

На сегодняшний день штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора составляет тысячу рублей. Та же сумма грозит, если проезд совершен на запрещающий жест регулировщика. За повторное нарушение суд вынесет постановление на штраф в пять тысяч рублей (для инвалидов и водителей без нарушений) или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев.

Штраф за тонировку в 2018 году останется минимальным и составит 500 рубей. Регистрационные знаки даже за сильно тонированные автомобили теперь снимать не будут.

ОСАГО подорожает

Изменятся правила оформления страховки и повысятся цены на страховой полис ОСАГО. Его стоимость будет зависеть не только от стажа вождения и «возраста» автомобиля, но и от количества нарушений. Для водителей-нарушителей коэффициент стоимости полиса повысится: при 5-9 нарушениях будет равен 1,86; при 10-14 нарушениях — 2,06; при 30-34 нарушениях — 2,85 и если водитель совершил более 35 нарушений — коэффициент увеличится в три раза. Страховка для нарушителей также будет стоить в несколько раз дороже, чем для того, кто крайне редко получает штрафы.

Полис ОСАГО с нового года можно будет купить в электронном виде. Оформить страховку будет возможно через веб-сайт компании, которые по закону обязан будет работать круглосуточно.

Алиментщиков лишат прав за долги

Алиментщиков, накопивших более 10 тысяч рублей долгов, с наступлением 2018 года смогут лишать водительского удостоверения. Инициатива будет исходить от приставов. Законодатели надеются, что эта мера заставит бывших мужей ответственнее перечислять деньги на детей. Продолжится программа по маткапиталу и появятся выплаты за первенца

Закон, позволяющий семьям претендовать на финансовую поддержку государства при рождении второго и последующих детей, продлится, как минимум, до конца 2018 года. Размер пособия увеличится до 480 тысяч рублей. В 2017 году при рождении ребенка государство предоставляло единоразовую выплату, размер которой составлял 16 тысяч 350 рублей на каждого новорожденного (выплачивался работодателем, а безработным — через управления соцзащиты). С января 2018 года в России появится новый вид социальных выплат — пособие для семей, в которых родился первый ребенок. Выплачивать его будут ежемесячно до достижения первенцем возраста полутора лет. Сумма выплаты в среднем по стране составит 10 с половиной тысяч рублей. Размер будет равен прожиточному минимуму ребенка, который устанавливается властями каждого региона.

Дешевое банкротство для физлиц

Снизится налог на банкротство физлиц. С 2018 года желающий стать банкротом заплатит только 300 рублей (раньше 6 000 рублей). Впрочем, эта сумма по-прежнему фигурирует в законе применительно к юридическим лицам.

2018-й в России — год большого футбола

Чемпионат мира подпадает под действие специального закона о чемпионате мира 2018. Иностранные болельщики не будут платить за оформление виз, а необходимые документы им оформят в течение 20 дней. Бесплатные визы положены и участникам. Они могут приехать в Россию за пять месяцев до чемпионата, но вернуться на родину обязаны сразу после соревнований. Болельщики смогут переезжать из города в город в плацкартном или общем вагонах бесплатно при наличии билета на матч.