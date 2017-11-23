Количество поездок по проездным в Рязани останется безлимитным. Такое решение в четверг, 23 ноября, приняли депутаты гордумы.
Ранее предполагалось
В связи с
Стоимость месячного проездного билета составит:
- для студентов на один вид транспорта — 570 рублей, на два вида — 800 рублей;
- для школьников — 300 и 400;
- для студенческих семей, имеющих детей, и студентов из многодетных неполных и малообеспеченных семей — 285 и 400;
- для школьников из малообеспеченных семей проездной будет стоить — 150 и 200 соответственно;
- для пенсионеров, многодетных родителей, вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС стоимость проездного на два вида транспорта составит 350 рублей.
Для детей-сирот и студенток, которые являются матерями-одиночками проезд останется бесплатным.
Изменения начнут действовать с 1 января 2018 года.
Также устанавливается ряд льгот для маршрутов из Рязани в Поляны и Солотчу.