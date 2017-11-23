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12:25, 23 ноября 2017 575
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Количество поездок по проездным в Рязани останется безлимитным

Количество поездок по проездным в Рязани останется безлимитным

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Количество поездок по проездным в Рязани останется безлимитным. Такое решение в четверг, 23 ноября, приняли депутаты гордумы.

Ранее предполагалось ограничить число поездок по транспортной карте «Льготная» до 40 в месяц, однако в проект документа внесли правку.

В связи с повышением стоимости проезда увеличилась стоимость льготных проездных.

Стоимость месячного проездного билета составит:

  • для студентов на один вид транспорта — 570 рублей, на два вида — 800 рублей;
  • для школьников — 300 и 400;
  • для студенческих семей, имеющих детей, и студентов из многодетных неполных и малообеспеченных семей — 285 и 400;
  • для школьников из малообеспеченных семей проездной будет стоить — 150 и 200 соответственно;
  • для пенсионеров, многодетных родителей, вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС стоимость проездного на два вида транспорта составит 350 рублей.

Для детей-сирот и студенток, которые являются матерями-одиночками проезд останется бесплатным.

Изменения начнут действовать с 1 января 2018 года.

Также устанавливается ряд льгот для маршрутов из Рязани в Поляны и Солотчу.


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