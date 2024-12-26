Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но менять их не спешат

По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в России срок эксплуатации уже истек. Всего на территории Рязани и области насчитывается около 4200 лифтов. Если взять за основу федеральные цифры, то примерно 840 из них требуют замены.

С 1 января 2025 года ежемесячный взнос за капремонт, который обязаны платить все собственники многоквартирных домов, в Рязанской области увеличится с 11,65 до 12,23 рубля за квадратный метр. Новое постановление властей было вполне ожидаемо, ведь тариф не повышался шесть лет. При этом цены на подрядные работы за это время выросли намного больше, чем на 5%, на которые в итоге подорожал этот сбор.

Ждать сиюминутного эффекта от этой меры наивно, ведь состояние конструктивных элементов сотен рязанских многоэтажек не просто далеко от идеального, но требует скорейшего обновления. Взять хотя бы лифты, которыми каждый день по несколько раз пользуются сотни тысяч рязанцев.

«Уважаемые жильцы второго подъезда! Будьте осторожны, двери нашего лифта застревают и не открываются!!!».

«Я… вчера звонила в лифтовую и визжала, как сумасшедшая. Застреваю не в первый раз, звоню туда, а они только и говорят, что мастеру скажут».

«Лифт ремонтируют почти три месяца. Приходится с коляской и сумками на девятый этаж подниматься. А каково пенсионерам?»

Такие жалобы на работу лифтов нередко появляются в чатах рязанских многоэтажек. А иногда случается, что наполненная людьми кабина резко опускается ниже первого этажа, основательно тряхнув пассажиров. К счастью, подобный инцидент, произошедший полтора года назад в многоэтажке недалеко от гипермаркета «Глобус» обошелся без травм и увечий.

Беспризорные подъемники

Как показывает практика, достаточно часто подобных случаев можно избежать. Для этого управляющие компании или ТСЖ должны оперативно реагировать на претензии жильцов и своевременно проводить плановое техническое обслуживание подъемника, а также аварийный и текущий ремонт. Правда во многих рязанских домах состояние лифтового оборудования таково, что мелкий ремонт ситуацию не спасет.

Проблема ветшающих лифтов сейчас признана общероссийской и дело здесь не только в ответственности и расторопности управдомов и подрядчиков.

Износ лифтового хозяйства в России, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, очень большой, самостоятельно с решением этой задачи регионы не справляются.

Одна из причин такой запущенности подъемников — безнадзорные годы. В 90-е и начале нулевых по всей стране росла аварийность, а программа модернизации лифтового хозяйства почти не работала. Но и сейчас далеко не все лифты ремонтируются и заменяются своевременно.

«Лифт по замысловатости конструкции уместно сравнить с автомобилем. Оба устройства имеют сложную электронную начинку и высокую долю импортных комплектующих, — пояснил специалист по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования Алексей Киреев. В нынешних внешнеэкономических условиях запчасти после поломки идут из-за рубежа идут достаточно долго. Иногда доставка затягивается на несколько недель, а то и месяцев».

Козни подрядчиков

Но проблемы создает не только ухудшившаяся логистика.

«Одно дело — текущее обслуживание подъемника, другое — капитальный ремонт отдельных компонентов, например редуктора или механизма привода», — рассказал эксперт.

Такие проблемы не раз возникали с лифтами в рязанских многоэтажках, расположенных на улицах Нижне-Трубежном, Михайловском Шоссе, Кальной.

Так, в одном из домов в историческом центре Рязани вышла из строя лебедка, которая была произведена в Италии. Приходится не только долго ждать деталь, но и каким-то образом находить на нее деньги.

Действительно, часть работ обслуживающая организация выполняет по договору с УК, но замена крупных узлов и агрегатов в этом документе не предусмотрено. Такие работы проводятся на средства регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР). Но представители этой организации в разговоре с управляющими компаниями и лифтовиками утверждают, что готовы финансировать лишь замену лифта после 25 лет эксплуатации, ссылаясь на постановление № 116 регионального правительства от 28 марта 2023 года, где капитальный ремонт лифта на 100% приравнивается к его замене. Впрочем, каждый узел лифта имеет свой ресурс. Например, у двигателя он чаще всего составляет 12 лет и сходу найти деньги на его замену без участия фонда проблематично.

Впрочем, даже если установка нового лифта по определенному адресу внесена в план фонда капремонта, стопроцентной гарантии, что подъемник оперативно заменят, — нет.

Судите сами. В Рязанской области по программе капремонта в 2023 году отремонтировали 38 лифтов из 120, которые внесли в план. В фонде капремонта в ответ на запрос РЗН. инфо заявили, что срыв произошел из-за подрядчика — Щербинского лифтостроительного завода, который не успел провести работы в срок. Нарушенные обязательства обещали выполнить в 2024 году.

При этом качество самих работ далеко не всегда соответствует ожиданиям жильцов. Еще несколько лет назад после ремонта лифта в доме № 66, корпус 2 на Первомайском проспекте ширина проема перед входом в кабину уменьшилась почти на 20 сантиметров.

«Раньше заходить было комфортно, а после ремонта проем напоминает узкое горло»,-признается жилец дома Николай Антонов.

Теперь особые неудобства терпят люди с детскими колясками и те, кто перевозит крупногабаритную мебель. В управляющей компании причины такой перепланировки нам так и не объяснили.

В 2024 году в Рязанской области планировали заменить 117 лифтов на сумму более 290 млн рублей. В начале декабря удалось смонтировать 111 новых подъемников, то есть план выполнен на 95%. Правда на следующий год в график фонда капремонта включено всего 40 лифтов, говорится в ответе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Правда у фонда есть и свои аргументы. Не секрет, что замена лифтов вместе с ремонтом кровли — самый дорогостоящий вид работ. Более того, он очень длительный. В результате региональные фонды стоят перед выбором: отремонтировать дополнительно 50 лифтов или покрасить 500 подъездов. Выбор очевиден и логичен. И он не в пользу замены лифтового оборудования.

За чей счет ремонт?

Установка нового лифта — дело не одной недели. При этом поломки случаются и в совсем недавно произведенных лифтах. Причем заводская гарантия подъемного механизма всего 24 месяца с даты выпуска и 18 месяцев с момента ввода лифта в эксплуатацию. После истечения этих сроков, ремонт производится на средства собственников.

Сейчас полная замена одного лифта вместе с проектированием и установкой в Рязани стоит от 3 до 4 миллионов рублей. Это немалые деньги.

«Если лифт вышел из строя, но не истек 25-летний срок эксплуатации, заменить его через фонд капитального ремонта весьма проблематично», — рассказала директор управляющей компании «Вертикаль» Анна Королева.

У собственников есть три варианта найти средства: целевой сбор с каждой квартиры, величина которого определяется на общем собрании; официальное обращение в фонд от имени ТСЖ или управляющей компании с просьбой выделить деньги на ремонт или замену подъемного механизма; либо снятие средств со спецсчета, если таковой имеется у дома.

Сложившаяся практика показывает — если деньги за капремонт поступают на специальный счет в банке — это эффективный путь, ведь владельцы квартир смогут сами распоряжаться этими деньгами. Именно таким путем пошли собственники жилья в доме № 2 на улице Костычева, где лифт отремонтировали в середине декабря 2024 года, причем подрядчик уложился в обозначенные договором сроки. Правда накопленных средств на ремонт узлов хватает не всегда, не говоря уже о замене всего лифта.

«Замечу, что собственники на общем собрании неохотно голосуют за выделение денег на ремонт и установку лифтов», — поясняет Анна Королева. Многие уверены, что не обязаны вносить дополнительные деньги за сохранность и эффективную эксплуатацию общедомового имущества.

Естественно, что в случае аварии или простоя делается перерасчет содержания жилья. Но провести само общее собрание иногда бывает очень сложно из-за нежелания и инертности владельцев квартир. Люди порою не понимают, что качественное содержание всего общедомового имущества серьезно влияет на стоимость квадратного метра их квартир.

Голоса с первых этажей

По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в России срок эксплуатации уже истек.

Всего на территории Рязани и области насчитывается около 4200 лифтов. Если взять за основу федеральные цифры, то примерно 840 из них требуют замены. Если фонд капитального ремонта начнет менять по 120 подъемников в год, то на обновление лифтового хозяйства уйдет семь лет. За это время аварийными могут стать еще не один десяток лифтов, что чревато непредсказуемыми последствиями.

Тем временем, федеральный Минстрой предлагает запустить массовую программу по обновлению ветхих лифтов к 2030 году. Другой вопрос — за чей счет. В ведомстве предлагают создать механизм софинансирования работ со стороны регионов, ведь две трети их бюджетных долгов в 2024 году списали по указанию президента. Для Рязанской области сумма прощенных денег оценивается примерно в 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, чиновники с помощью специального федерального закона хотят предоставить собственникам жилья возможность получения кредитов для замены и капремонта лифтов по льготной ставке или совсем без процентов.

Но авторам таких смелых инициатив надо помнить, что далеко не все владельцы жилья, особенно жители нижних этажей, будут готовы прийти на общее собрание и проголосовать за получение такого кредита или просто за то, чтобы скинуться на ремонт лифтов сверх тарифа на капремонт.