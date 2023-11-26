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Жители дома на улице Шереметьевской пожаловались на постоянно застревающие лифты

В Рязани жители дома № 13 на улице Шереметьевской пожаловались на работу лифтов в одном из подъездов.

Одна жительница рассказала, что застряла в грузовом лифте с маленьким ребенком.

«Будьте осторожны, двери лифта застревают и не открываются!!! В данный момент меня трясет от страха и злости, в диспетчерскую лифта позвонила, там сказали, что они в курсе проблемы, это вообще, простите, нормально? В диспетчерскую УК тоже оставила заявку, завтра буду звонить в уп директору, если толку не будет, буду писать заявление в прокуратуру и государственную жилищную инспекцию», — негодует рязанка.

Другая жительница рассказала, что у нее в лифте застрял ребенок. В этот момент там выключился свет, телефон перестал работать, а по кнопке соединения с диспетчером связаться не удалось.

«Хорошо не долго просидела, потом кто-то вызвал и лифт сработал, испугаться сильно не успела. Звонила диспетчеру, сказали звоните лучше в лифтовую службу», — рассказала женщина.

Неисправность лифта подтвердила еще одна рязанка.

«Я тоже вчера звонила в лифтовую и визжала, как сумасшедшая, застреваю не в первый раз, звоню туда, а они только и говорят, что мастеру скажут. Спрашиваю, почему не отвечаете, когда застряла и вызывала диспетчера по кнопке, а мне ответили, что звонок слышали, но разговаривали с другим человеком. Спрашиваю, а если застрял ребенок и его там трясет от ужаса, вы почему игнорируете эти звонки. Из лифта по телефону не дозвониться никому, а вы так беспечно отвечаете, что заняты были. На что мне на все мои негативные крики ответили, вы не понимаете нашу работу», — рассказала женщина.