В Рязанской новостройке произошла авария с лифтом

В Рязанской новостройке лифт с людьми опустился ниже первого этажа. Об этом пишет «Вид сбоку».

По информации издания, инцидент случился в новостройке рядом с «Глобусом», на улице 2-й Бульварный проезд, дом № 1. Наполненный людьми лифт, спускавшийся сверху, проехал первый этаж и резко остановился, тряхнув пассажиров.

Управляющая компания «Город комфорта» сообщила изданию, что лифт опустился на 20 сантиметров ниже отметки первого этажа, трос не обрывался.

О пострадавших информации не поступало.

Выясняются причины произошедшего.