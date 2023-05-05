В Рязанской новостройке произошла авария с лифтом
В Рязанской новостройке лифт с людьми опустился ниже первого этажа. Об этом
По информации издания, инцидент случился в новостройке рядом с «Глобусом», на улице 2-й Бульварный проезд, дом № 1. Наполненный людьми лифт, спускавшийся сверху, проехал первый этаж и резко остановился, тряхнув пассажиров.
Управляющая компания «Город комфорта» сообщила изданию, что лифт опустился на 20 сантиметров ниже отметки первого этажа, трос не обрывался.
О пострадавших информации не поступало.
Выясняются причины произошедшего.