В Рязанской области повысится плата за капремонт в 2025 году

Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.

Стоимость минимального взноса по капремонту подорожает в 2025 году в Рязанской области. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.

Согласно проекту постановления, минимальный взнос на капитальный ремонт в многоквартирных домах увеличится до 12,33 рублей за 1 кв.м. В 2024 году минимальный взнос составляет 11,65 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.