Рязанцы пожаловались на неработающий лифт в многоэтажке на Михайловском шоссе

По словам жителей, в десятиэтажном доме на Михайловском шоссе в Рязани с 28 апреля 2024 года ремонтируют лифт. Три месяца жители дома вынуждены подниматься и спускаться пешком по лестнице.

Рязанцы пожаловались на неработающий лифт в многоэтажке на Михайловском шоссе. Об этом они сообщили в эфире телеканала ГТРК «Ока».

По словам жителей, в десятиэтажном доме на Михайловском шоссе в Рязани с 28 апреля 2024 года ремонтируют лифт. Три месяца жители дома вынуждены подниматься и спускаться пешком по лестнице.

Отмечается, что после ремонта лифты пока не запускали, установленное оборудование не работает.