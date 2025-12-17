Официальный представитель Chery в Рязани — Регион 62 — вошел в топ-10 дилеров

Официальный представитель Chery в Рязани — Регион 62 — вошел в топ-10 дилеров по итогам 2025 года. Об этом стало известно на общероссийской конференции Chery-Tenet.

Итоги года среди официальных дилеров в РФ подвели 4 декабря в Калуге. Организаторы составили рейтинг из 214 дилерских центров России.

В итоге дилерский центр Chery-Tenet «Регион 62» набрал 971 балл и занял 9 место. При составлении рейтинга учитывались: показатели объема продаж и выполнения планов, качество обслуживания, уровень удовлетворенности клиентов, работа маркетинга.