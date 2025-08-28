Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут получить рязанцы

Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лифчика в жару и громким сексом в собственной квартире? Ответ неожиданно простой: за все это придется заплатить — в буквальном смысле рублем. Редакция РЗН. Инфо собрала самые неожиданные штрафы, о которых предупреждали рязанцев в последнее время.

Громкий секс в собственной квартире — штраф до трех тысяч рублей и иск за моральный вред

Нарушение «режима тишины» в жилых домах — реальная причина конфликтов с соседями. По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, слишком громкие звуки, в том числе во время интимной близости — стоны, крики, шум мебели — могут привести к административной ответственности. В Рязанской области штраф составляет до трех тысяч рублей, а за повторное нарушение придется отдать уже пять.

В отдельных случаях соседи вправе обратиться в суд и требовать компенсацию морального вреда. Участковый может вынести предупреждение или наложить штраф; чтобы избежать конфликтов, россиянам посоветовали улучшить шумоизоляцию или выбрать для интимных моментов время вне «режима тишины».

Видно соски? Штраф!

Несмотря на то, что депутаты призывают женщин носить мини-юбки для повышения демографии, появление в общественных местах в непотребном виде может быть квалифицировано как «мелкое хулиганство» по статье 20.1 КоАП РФ — особенно если поведение воспринимается окружающими как грубое или оскорбительное.

Так, адвокат Сталина Гуревич напомнила, что купание в городском фонтане в обнаженном виде или хождение по улице голым — не просто дурной тон, а правовое нарушение.

«При этом в топе-лифе ходить по городу можно, а вот с голой грудью, например, или в полностью прозрачной блузке нахождение в городе не одобряется обществом, хотя по закону мелкое хулиганство должно сопровождаться какими-то действиями. Однако у нас очень часто правоприменение идет по такому пути, что не нужны какие-то дополнительные действия из этого перечня, а бывает достаточно оскорбления общественной нравственности, и за это уже могут привлечь и арестовать», — рассудила адвокат.

Например, в России часто привлекают к административной ответственности за мелкое хулиганство человека, который справил нужду на улице, хотя буквального толкования статьи 20.1 здесь нет. Кстати, как отметила юрист, не обязательно, чтобы к полицейскому подошли граждане и пожаловались ему на внешний вид прохожего; страж порядка и сам может подойти к такому лицу и составить протокол.

По статье «Мелкое хулиганство» могут выписать штраф в размере от 500 до 1000 рублей или же арестовать на срок до 15 суток. Если действия сопряжены с неповиновением представителю власти либо лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка (или пресекающему нарушение общественного порядка), то предусмотрен штраф от 1000 до 2000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Ответственность за мелкое хулиганство наступает с 16 лет.

Кормление голубей

За кормление голубей возле дома можно схлопотать штраф, если это создаст санитарно-эпидемиологическую угрозу. Нарушителей могут привлечь по статье 8.2 КоАП РФ: для граждан суммы составляют две-три тысячи рублей, для должностных лиц — 10-30 тысяч, для юридических лиц — 100-250 тысяч рублей, а при рецидиве санкции могут вырасти до 400 тысяч.

При этом аналогичные меры применимы и к тем, кто выбрасывает мусор из окна или оставляет его в подъезде — мелочь вроде крошек или пакета с мусором может обернуться административной головной болью.

Нельзя высовывать руки из машины и провозить непристегнутых обезьян

Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснял СМИ, может ли грозить штраф за высунутую из окна машины руку.

По его словам, многое зависит от конкретной ситуации и от поведения самого человека. Согласно статье 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки людей предусмотрен штраф — например, 500 рублей в ряде случаев и тысячу рублей за перевозку пассажиров вне кабины Однако, как подчеркнул юрист, просто вытянутая из окна рука не равнозначна нахождению «вне кабины»: это расценивается в зависимости от обстоятельств.

«Если человек сидит на крыше или полностью вылез через люк — это однозначно будет считаться нахождением вне кабины. Но важно смотреть на поведение: когда компания едет и все высунули руки, ноги или другие части тела, это уже отвлекает водителей и создает нарушение», — отметил он.

Правила дорожного движения и административная практика возлагают ответственность на водителя за поведение пассажиров. Летом многие любят выставлять конечности из окна — это опасно и может привести к ДТП. По словам адвоката, расходы по штрафу за такого пассажира зачастую ложатся на водителя: тысяча рублей, если нарушил взрослый, и до трех тысяч рублей, если виновен несовершеннолетний пассажир.

«Прилететь» штраф может даже за непристегнутую обезьяну. Так, в Миассе водитель большегруза в первые недели работы «камер на ремень» жаловался на штраф в тысячу рублей, который выписали за плюшевую игрушку, которая ехала на переднем сидении без ремня. Однако в ГАИ быстро разобрались в ситуации и штрафовать водителя не стали.

Запрещенные растения

По данным ТАСС, в 2024 году список растений, содержащих наркотические и психотропные вещества, в России пересмотрели — в него попала и привычная многим садоводам ипомея.

Это означает: выращивание таких видов «в крупных» (2-10 растений) и «особо крупных» (10 и более) масштабах теперь может караться вплоть до 300 тысяч рублей штрафа, обязательными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

Мяту при этом относят лишь к многолетним сорнякам в ряде нормативных актов о землях сельхозназначения — то есть ее нежелательно допускать на пахотных полях, где она снижает урожайность.

Для дачников же никаких уголовных последствий за посадку мяты не предусмотрено; речь идет о мерах агротехнической борьбы с агрессивными сорняками и о соблюдении противопожарных требований.

Закон запрещает лишь культивацию галлюциногенных и психотропных растений в значительных объемах — за это предусмотрены штрафы, общественные работы и даже тюрьма.

Ремонт машины на даче

За работы с автомобилем на своем дачном участке также можно получить административный штраф.

Если при смене масла или тормозной жидкости почва будет загрязнена, это обойдется в три-пять тысяч рублей. Кроме того, использование шумных инструментов в «часы тишины» — шлифовальных машин, компрессоров — тоже может закончиться санкцией.

Если же на участке фактически организовали СТО или автомойку, это уже трактуется как нецелевое использование земли. В таком случае штраф — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка (но не менее 10 тысяч рублей); при отсутствии кадастровой стоимости — 10-20 тысяч рублей.

При этом совсем простые операции — подкачать шины, поменять дворники, зеркала или подкрутить что-то в бардачке отверткой — делать можно без риска наказания, отметили эксперты.