Россиян предупредили о штрафе за ремонт машины на даче

В частности, если при замене масла или тормозной жидкости они испортят почву, придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит и за шум в неположенное время. Вместе с тем на дачном участке можно подкачивать колеса, менять дворники, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвертки.

Россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил юрист Тимур Харди.

В частности, если при замене масла или тормозной жидкости они испортят почву, придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит и за шум в неположенное время.

«Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от одной до трех тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет выше», — указал Харди.

Владельцев дачных участков, организовавших СТО или автомойки, могут привлечь к административной ответственности за нецелевое использование земли: если определена кадастровая стоимость участка, штраф составит от 0,5 до 1% от нее, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена — от 10 до 20 тысяч рублей.

Вместе с тем на дачном участке можно подкачивать колеса, менять дворники, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвертки.