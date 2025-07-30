Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей возле дома

Отмечается, что россиян ждут штрафы, в случае если это создает санитарно-эпидемиологическую угрозу. Нарушителей могут привлечь по статье 8.2 КоАП РФ. Штрафы для граждан составляют 2-3 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-30 тыс., для юрлиц — 100-250 тыс. При повторном нарушении суммы доходят до 400 тысяч рублей. Аналогичное наказание грозит жильцам, которые выбрасывают мусор из окна или оставляют его в подъезде.

Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей возле дома. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что россиян ждут штрафы, в случае если это создает санитарно-эпидемиологическую угрозу.

Нарушителей могут привлечь по статье 8.2 КоАП РФ. Штрафы для граждан составляют 2-3 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-30 тыс., для юрлиц — 100-250 тыс. При повторном нарушении суммы доходят до 400 тысяч рублей.

Аналогичное наказание грозит жильцам, которые выбрасывают мусор из окна или оставляют его в подъезде.