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Россиян предупредили, что за громкий секс может грозить штраф
Нарушение режима тишины, в том числе из-за громких звуков во время интимной близости, может повлечь за собой административную ответственность и штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря. По его словам, в ночное время соседи могут быть недовольны громкими стонами и криками, что может привести к конфликтам. В большинстве регионов России действуют правила, регулирующие режим тишины, и если звуки из квартиры мешают соседям, это может считаться нарушением. В таких случаях участковый вправе вынести предупреждение или наложить штраф. В некоторых регионах, например, в Московской области, размер штрафа может достигать трех тысяч рублей. Бондарь также отметил, что соседи имеют право подать в суд на нарушителя и потребовать компенсацию за моральный вред. Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендует улучшить шумоизоляцию квартиры, например, повесить плотные шторы или постелить ковер. Также можно перенести время интимной близости до начала установленного режима тишины.

Нарушение режима тишины, в том числе из-за громких звуков во время интимной близости, может повлечь за собой административную ответственность и штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

По его словам, в ночное время соседи могут быть недовольны громкими стонами и криками, что может привести к конфликтам. В большинстве регионов России действуют правила, регулирующие режим тишины, и если звуки из квартиры мешают соседям, это может считаться нарушением. В таких случаях участковый вправе вынести предупреждение или наложить штраф. В некоторых регионах, например, в Московской области, размер штрафа может достигать трех тысяч рублей.

Бондарь также отметил, что соседи имеют право подать в суд на нарушителя и потребовать компенсацию за моральный вред. Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендует улучшить шумоизоляцию квартиры, например, повесить плотные шторы или постелить ковер. Также можно перенести время интимной близости до начала установленного режима тишины.