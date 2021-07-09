Новый закон о тишине в Рязанской области начнет действовать с 19 июля

В пятницу, 9 июля, официально опубликовали закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Рязанской области». Документ вступит в силу через десять дней — 19 июля.

В пятницу, 9 июля, официально опубликовали закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Рязанской области». Документ вступит в силу через десять дней — 19 июля.

Согласно новому закону, рязанцам запрещено шуметь с 22 до 7 часов и с 13 до 15 часов.

Под запрет не падает:

новогодняя ночь с 22 до 4 часов;

религиозные обряды;

предотвращение правонарушений и ЧС;

спортивные мероприятия;

согласованные митинги, пикеты и шествия.

Шуметь запретят не только в домах и дворах, но и в дачных и садоводческих товариществах, а также детсадах, больницах и организациях социального обслуживания. Не попадут под запрет гостиницы.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 500 до 3 000 рублей, должностным лицам — от 3 000 до 8 000 рублей, юридическим лицам — от 5 000 до 15 000 рублей. За повторное нарушение рязанцам грозит штраф от 3 000 до 5 000 тысяч; должностным лицам — от 8 000 до 15 000 рублей, юридическим лицам — от 15 000 до 25 000 рублей.