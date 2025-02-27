Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской области

Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и морозами. Однако холодное время года стало чаще жадничать на осадки. Текущая зима особенно отличилась: снежного покрова за прошедшие три месяца практически не было. Журналист РЗН. инфо пообщалась с экспертами и попыталась выяснить, с чем связана такая погода в Рязанской области и с какими последствиями может столкнуться местная природа и ее обитатели.

Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и морозами. Однако холодное время года стало чаще жадничать на осадки. Текущая зима особенно отличилась: снежного покрова за прошедшие три месяца практически не было. Первый снег в Рязанской области выпал 1 ноября 2024 года, продержался на земле он недолго, и местные жители вновь увидели зеленоватую траву. Лишь в середине февраля рязанцев порадовал устойчивый снежный покров, который постепенно испарялся под лучами непривычно яркого солнца.

Журналист РЗН. инфо пообщалась с экспертами и попыталась выяснить, с чем связана такая погода в Рязанской области и с какими последствиями может столкнуться местная природа и ее обитатели.

Так почему зима такая теплая?

Роман Степанов, начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС, сообщил, что текущая зима войдет в историю метеонаблюдений нашего региона, как одна из самых теплых. Также он объяснил, какие факторы могли повлиять на погоду:

«Устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс из Атлантики обусловил череду циклонов, проходящих через Европейскую территорию России, а Рязанская область раз за разом оказывалась в их теплых секторах».

Из-за такого характера погоды в январе среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 10, а временами и на 12 градусов.

При этом количество осадков в Рязани составило всего треть от нормы, что тоже нехарактерно для зимнего периода.

По словам эксперта, теплая зима может повлиять на состояние людей. Он отметил, что при отсутствии снега находиться на морозе некомфортно, а количество пыли в воздухе значительно увеличивается.

«Снег хорошо очищает воздух: в полете снежинки захватывают и увлекают к земле частички пыли, поэтому часто зимой дышится легче, особенно после снегопада», — рассказал Степанов.

Что с урожаем?

По мнению эксперта, теплая зима может неблагоприятно воздействовать на сельскохозяйственную отрасль. Роман Степанов отметил, если после оттепели земля полностью оттает и начнутся обменные процессы в растениях, то сильные морозы могут серьезно повредить посевы.

Также он напомнил, что климатически март в рязанских широтах является зимним месяцем, поэтому вероятность наступления опасных явлений для посевов продолжает сохраняться.

«Отращивания почвенных монолитов, отобранных с полей 25 января, показали хороший результат, процент гибели растений везде в пределах естественного выпада, и это обнадеживает», — заявил Степанов.

Однако теплые и бесснежные зимы могут оказать негативное влияние на плодовые деревья. Доцент кафедры селекции, семеноводства и агрохимии РГАТУ Александр Ступин в интервью «Вести-Рязань» рассказал, что засушливая осень повлияла на замедление роста корневых систем, поэтому растения не накопили необходимого количества питательных веществ.

«Растения, особенно плодовые деревья, весной будут ослабленными. Чтобы компенсировать недостаток влаги, необходимо весной провести влагозарядковые поливы, как только сойдут остатки снега и почва прогреется, чтобы впитывать воду», — поделился Ступин.

Эксперт сообщил, что для молодого дерева потребуется 50 литров, если дерево старше 10 лет — 100-150 литров.

Также он рассказал, что необходимо проводить профилактические мероприятия и опрыскивать сады, чтобы избавиться от болезней и вредителей. При этом ориентироваться нужно не на календарные сроки, а на температуру воздуха.

Каким будет половодье?

В 2024 году большое количество осадков и резкое потепление сыграли свою значительную роль в разливе Оки. В текущем сезоне процесс половодья ожидается едва заметным, если нынешняя погода будет сохраняться, заявил Роман Степанов.

«Сейчас уровень воды в Оке и малых реках находится в устойчивом „минусе“: из-за теплой погоды все осадки, которые выпадали этой зимой, впитались в землю. При этом половодье вызывает вода после таяния снега, которая в землю впитаться не может (снег тает обычно быстрее, чем оттаивает верхний слой почвы), формируется поверхностный сток и, собственно, начинается половодье. Этой зимой такие условия пока не наблюдаются», — рассказал эксперт.

При этом возможные мартовские снегопады, «скорее всего, не смогут значительно повлиять на повышение уровня воды».

«Настолько теплой и бесснежной зимы, насколько мне известно, не ожидал никто», — заключил Роман Степанов.

На вопрос, каким будет начало весны, эксперт посоветовал «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Трудности птиц и животных

Орнитолог, научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии РГУ, владелец Telegram-канала «Иду лесом, несу дичь» Алена Фионина отметила, что в Рязанском регионе и областном центре из-за аномально теплой и бесснежной погоды на зимовку остались многие птицы, которые обычно улетают на юг или остаются в единичном количестве. Особенно много пернатых осталось на Оке и других незамерзающих водоемах, а также в полях.

«И впервые в зимний период была встречена белая цапля», — заявила Фионина.

Отсутствие снега положительно повлияло на условия зимовки. Птицы продолжают оставаться в лесах и полях, а к людям не спешат. Но оказалось, что «гости с севера», которые обычно прилетают зимовать в Рязанскую область (обыкновенные и пепельные чечетки), в этом году «до нас не добрались». Эксперт отметила, что, вероятно, в северных регионах мягкая зима оказалась для них достаточно гостеприимной.

«В снежные и морозные зимы птицы „жмутся“ к людям в надежде на пропитание — мы встречаем большие стаи куропаток вдоль дорог и на фермах, здесь же держатся обыкновенные овсянки, пуночки. В городах на кормушках обычны снегири и зеленушки. Из-за хорошей доступности кормов в природной среде птицам нет нужды искать дополнительный корм возле человека, поэтому на кормушках мы их видим гораздо меньше, чем в обычные зимы, и видовой состав более бедный», — рассказала Алена Фионина.

Доцент кафедры биологии и методики ее преподавания РГУ Елена Марочкина отметила, что отсутствие низких температур повлияло на снижение гибели зимующих птиц, благодаря малому количеству снега они находили корм на деревьях, кустарниках, поверхности почвы и травостое (травяном покрове лугов, сенокосов и пастбищ). Семена и плоды, обычно скрытые снежным покровом, в этом году были доступны для птиц. Количество ягод на деревьях и кустарниках не изменилось, поэтому теплая зима значительно не повлияла на кормовую базу птиц.

Мелкие зверьки также не страдали от недостатка еды. Елена Марочкина объяснила, что почва, покрытая старой травянистой растительностью, оставалась не промерзшей, что расширяло кормовую базу. При этом из-за отсутствия снежного покрова зверьки оказались более доступными для хищников. Мелкие животные, меняющие окраску на белую (заяц-беляк, ласка, горностай), оказались более заметными, что повлияло на возрастание их гибели от хищников.

«Суммарный эффект для них неясен. Одни факторы способствуют повышению численности, другие — ее снижению. Что влияет сильнее — сказать трудно. Нужны специальные исследования», — заявила Марочкина.

По словам эксперта, теплая погода оказала благоприятное влияние на копытных, особенно кабанов. Отсутствие глубокого снежного покрова упростило поиск пищи и, вероятно, поспособствует увеличению их количества в весенне-летний период.

Отсутствие половодья или его едва заметный процесс станет неблагоприятным фактором для птиц, связанных с водой. Уменьшатся кормовая база и места гнездования и отдыха. А рыбы из-за отсутствия разлива рек испытают трудности в поиске подходящих мест для нереста.

Ждать ли нашествия комаров, саранчи и клещей?

Елена Марочкина отметила, что зимующие стадии насекомых не страдают от влияния холода и успешно продержатся в данный период. Однако для комаров и подобных насекомых ситуация складывается труднее. В этом сезоне они столкнутся с отсутствием временных водоемов, которые обычно возникают от таяния снега. Такие места традиционно служат для развития их личинок.

Эксперт предположила, что в начале теплого сезона будет мало комаров, но много кровососущих клещей, которые этой зимой при положительных температурах проявляли активность.

Ранее в СМИ появилась информация, что летом некоторые регионы России ожидает нашествие саранчи из-за теплой погоды, а для борьбы с угрозой урожая организуют специальные отряды.

Однако Елена Марочкина сообщила, что те немногие особи саранчи, которые могут размножаться на территории Рязанской области, вряд ли достигнут той численности, при которой будут считаться вредителями. По ее словам, в наш регион саранча может прилететь, например, из Северной Африки.

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории эволюционной экологии РГУ Ольга Трушицына уточнила, что угроза нашествия саранчи в Россию в большей степени касается южных степных регионов при благоприятных условиях для зимовки. А вот массовые миграции в северные и центральные регионы маловероятны.