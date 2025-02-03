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СМИ: российские регионы столкнутся с серьезной угрозой нашествия саранчи
В 21 регионе России в 2025 году ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы.

В 21 регионе России в 2025 году ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили «Известия».

Как уточнили в публикации, из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в РФ станет саранча, для борьбы с которой создадут специальные отряды. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе, они «будут находиться в зоне максимального риска».

Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях. Кроме того, пострадать от нашествия саранчи могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

В целом, как добавили в публикации, в России ожидают на 30-50% рост сельхозвредителей, болезней растений и сорняков, которые могут представлять угрозу для нового урожая.