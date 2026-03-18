Кинотеатр «Формула Кино Виктория Плаза» входит в объединённую сеть кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк».

Кинотеатр включает 8 кинозалов общей вместимостью 1032 места. Залы оснащены современным оборудованием: звуковыми системами Dolby Digital Surround EX, акустикой ElectroVoice, кинопроекторами Christie 2220 и экранами Perlux 180, что обеспечивает высокое качество изображения и звука.

Зрителям доступны показы фильмов в форматах 2D, 3D, Dolby Atmos и IMAX. Помимо киносеансов, в кинотеатре проходят показы международных фестивалей, оперных постановок, театральных спектаклей и культовых сериалов на большом экране.

В фойе кинотеатра работает кинобар с попкорном и кафе.