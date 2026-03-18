Кинотеатр «Киномакс» в Рязани — это 8 стильных комфортабельных залов на 1736 мест, оснащенных новейшим проекционным оборудованием. Посетителей ждет кинопоказ высочайшего качества: благодаря огромным экранам и суперсовременной акустической системе создается эффект полного погружения в происходящее на экране, а мощный и детализированный звук усиливает впечатление от фильма.

Для максимального комфорта в кинотеатре работает собственный кинобар. Здесь гости найдут богатый выбор закусок: от традиционного, но всегда популярного попкорна — сладкого, соленого, сырного, фруктового или карамельного — до хрустящих начос. В ассортименте также представлены разнообразные прохладительные напитки на любой вкус. Все угощения можно взять с собой в зал, чтобы наслаждаться любимыми вкусами во время просмотра.