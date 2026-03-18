Кинотеатр «Кинолюкс» — это современное пространство для комфортного и качественного просмотра фильмов в самом сердце Рязани. В составе кинотеатра — 6 комфортабельных кинозалов общей вместимостью 738 мест, включая удобные люкс-места для максимального комфорта зрителей.

Кинотеатр оснащён премиальным оборудованием от ведущих мировых производителей NEC, Christie, Barco и Doremi, что обеспечивает превосходное качество изображения и мощный, чистый звук. Здесь каждый сеанс превращается в настоящее кинематографическое приключение. Зрителям доступны показы фильмов как в классическом формате 2D, так и в захватывающем 3D.

Особое внимание уделено зоне отдыха — современный и уютный кинобар станет отличным местом для встречи с друзьями до или после сеанса. Гостей ждёт широкий выбор свежеприготовленного попкорна с различными вкусами, а также разнообразные освежающие напитки.