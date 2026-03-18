Кинотеатр «Кинолюкс Малина» — первый мультиплекс в центре города, предлагающий комфортный и современный формат кинопросмотра. В кинотеатре работают 3 современных кинозала, оснащённых передовым оборудованием для цифрового показа, включая технологию 3D.

Высокое качество звука обеспечивается новейшими акустическими системами Dolby Digital EX, которые гарантируют кристально чистое и объёмное звучание. Каждый зал оборудован эргономичными креслами повышенной комфортности, позволяющими полностью расслабиться и сосредоточиться на просмотре фильма.

Комфортная атмосфера создаётся благодаря продуманному дизайну залов, увеличенному расстоянию между рядами и оптимальному углу наклона зрительного зала к экрану. Всего в кинотеатре 3 кинозала и 531 место, в том числе люкс-места.

Для гостей работает современный кинобар, предлагающий широкий выбор закусок и напитков. Удобное расположение в центре города дополняется бесплатной подземной парковкой, где посетители могут оставить автомобиль на время сеанса.