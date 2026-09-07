В Кремле допустили возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало 7 сентября ТАСС.
Как указал представитель Кремля, Москва не исключает возможности возобновления трехсторонних переговоров. Однако, по словам Пескова, пока рано говорить о сроках и месте их проведения.
Кроме того, он отметил, что Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с киевским режимом.
Напомним, они прибыли в Москву 5 сентября и встретились с российским лидером Владимиром Путиным. Затем отправились в столицу Украины.
При этом Путин поручил с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Решение связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков.
Также украинские СМИ писали, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня.