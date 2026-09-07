Украине предложили отказаться от Донбасса и вступления в НАТО

Отмечается, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли украинцам мирный план, обновленный несколькими пунктами. В одном из них Украине предлагают отказаться от идеи вступить в НАТО и части территорий. В списке есть пункт о буферной зоне на границе с Россией — контролировать происходящее на этих землях будет ООН. Одной из важнейших деталей плана стали обязательства по проведению референдума и выборов на Украине. Новая власть должна будет изменить конституцию, в которой появится пункт об отказе от силового возвращения территорий. Киеву также предложили отказаться от вступления в любой другой военный союз, урезать численность ВСУ, подписать полноценный мирный договор с Россией и ратифицировать его с участием ООН.

Украине предложили отказаться от Донбасса и вступления в НАТО. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинское издание «Главком».

Отмечается, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли украинцам мирный план, обновленный несколькими пунктами. В одном из них Украине предлагают отказаться от идеи вступить в НАТО и части территорий. В списке есть пункт о буферной зоне на границе с Россией — контролировать происходящее на этих землях будет ООН.

Одной из важнейших деталей плана стали обязательства по проведению референдума и выборов на Украине. Новая власть должна будет изменить конституцию, в которой появится пункт об отказе от силового возвращения территорий.

Киеву также предложили отказаться от вступления в любой другой военный союз, урезать численность ВСУ, подписать полноценный мирный договор с Россией и ратифицировать его с участием ООН.