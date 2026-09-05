Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом 5 сентября сообщили в Кремле.
Президент поприветствовал гостей и назвал непростой ситуацию, с которой предстоит разбираться на переговорах.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвуют в беседе.
Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. Президент США Дональд Трамп заявлял, что они во время визита представят предложения по урегулированию ситуации на Украине.
При этом Путин поручил с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Решение связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков.
Также украинские СМИ писали, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня.
Фото и видео: канал Кремля в мессенджере «Макс».