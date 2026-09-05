Путин поручил прекратить удары по Киеву на трое суток

Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. По словам представителя Кремля, приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. Также, по словам Пескова, Путин 5 сентября примет спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые прибыли в Москву. Ранее украинские СМИ сообщали, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По словам представителя Кремля, приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков.

Также, по словам Пескова, Путин 5 сентября примет спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые прибыли в Москву.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Уиткофф и Кушнер во время визита в столицу РФ представят предложения по урегулированию на Украине.