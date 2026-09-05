Путин отметил снижение числа атак со стороны ВСУ

Путин рассказал, что просьба о прекращении огня прошла по официальным каналам. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не договаривалась с Украиной о приостановке ударов больше чем на три дня. Кроме того, Путин заявил, что Уиткофф и Кушнер после переговоров в Москве отправятся в Киев. Напомним, они прибыли в Москву 5 сентября. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Уиткофф и Кушнер во время визита представят предложения по урегулированию конфликта на Украине. При этом Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Решение связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков.

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле заявил, что украинская сторона значительно снизила количество атак. Об этом 5 сентября сообщило ТАСС.

Путин рассказал, что просьба о прекращении огня прошла по официальным каналам. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не договаривалась с Украиной о приостановке ударов больше чем на трое суток.

Кроме того, Путин заявил, что Уиткофф и Кушнер после переговоров в Москве посетят Киев.

Напомним, они прибыли в столицу РФ 5 сентября. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Уиткофф и Кушнер во время визита представят предложения по урегулированию конфликта на Украине.

При этом Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Решение связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков.

Также украинские СМИ писали, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня.