Трамп: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву с предложением по миру на Украине

Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, что предложение США об урегулировании конфликта, с которым Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, не является новым. Также американский лидер заявил, что у Вашингтона есть идея по заключению мира на Украине, но не раскрыл подробностей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время визита в Москву представят предложения по урегулированию на Украине. Об этом 4 сентября сообщило РИА Новости.

Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, что предложение Соединенных Штатов об урегулировании конфликта, с которым Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, не является новым.

Также американский лидер заявил, что у Вашингтона есть идея по заключению мира на Украине, но подробностей не раскрыл.