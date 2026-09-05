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Трамп: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву с предложением по миру на Украине
Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, что предложение США об урегулировании конфликта, с которым Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, не является новым. Также американский лидер заявил, что у Вашингтона есть идея по заключению мира на Украине, но не раскрыл подробностей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время визита в Москву представят предложения по урегулированию на Украине. Об этом 4 сентября сообщило РИА Новости.

Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, что предложение Соединенных Штатов об урегулировании конфликта, с которым Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, не является новым.

Также американский лидер заявил, что у Вашингтона есть идея по заключению мира на Украине, но подробностей не раскрыл.