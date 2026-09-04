Сроки возобновления движения троллейбусов по Московскому шоссе перенесли

В Рязани движение троллейбусов по Московскому шоссе в районе Барса возобновится не позднее 7 сентября. Об этом написали в горадминистрации. Рязанец обратил внимание, что по Московскому шоссе в районе Барса не ходят троллейбусы, хотя ранее завершение ограничений было запланировано на 31 августа. В администрации города Рязани пояснили, что движение троллейбусов по Московскому шоссе будет восстановлено в полном объеме не позднее 7 сентября. Напомним, что ограничение движения на этом участке было введено в связи с ремонтными работами. Мэр Рязани Борис Ясинский рассказывал о ходе работ на Московском шоссе. Подробнее о реконструкции Московского шоссе можно прочитать в публикации РЗН.инфо.

В Рязани движение троллейбусов по Московскому шоссе в районе Барса возобновится не позднее 7 сентября. Об этом написали в горадминистрации.

Рязанец обратил внимание, что по Московскому шоссе в районе Барса не ходят троллейбусы, хотя ранее завершение ограничений было запланировано на 31 августа.

В администрации города Рязани пояснили, что движение троллейбусов по Московскому шоссе будет восстановлено в полном объеме не позднее 7 сентября.

Напомним, что ограничение движения на этом участке было введено в связи с ремонтными работами.

Мэр Рязани Борис Ясинский рассказывал о ходе работ на Московском шоссе.

Подробнее о реконструкции Московского шоссе можно прочитать в публикации РЗН.инфо.