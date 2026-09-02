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Мэр Рязани Ясинский рассказал о ходе работ на Московском шоссе
На участке Московского шоссе от улицы Вокзальной до поворота на торговый дом «Барс» в Рязани выполнили более 60% работ. Об их ходе рассказал глава администрации города Борис Ясинский. Практически завершен перенос коммуникаций — линий связи, электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Также специалисты укрепили основание дороги и грунт обочин специальными составами. Сейчас устанавливают подпорные стенки, которые должны предотвратить осыпание грунта.

На участке Московского шоссе от улицы Вокзальной до поворота на торговый дом «Барс» в Рязани выполнили более 60% работ. Об их ходе рассказал глава администрации города Борис Ясинский.

Практически завершен перенос коммуникаций — линий связи, электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Также специалисты укрепили основание дороги и грунт обочин специальными составами. Сейчас устанавливают подпорные стенки, которые должны предотвратить осыпание грунта.

Подрядчик уже приступил к расширению дорожного полотна. На отдельных участках работы уже заметны. Одновременно продолжается модернизация канализации, перенос контактной сети троллейбуса и обновление освещения.

На участке также благоустраивают тротуары, увеличивают количество дождеприемных колодцев и проводят работы на коллекторе. В частности, диаметр труб увеличат для более эффективного отвода воды.

В рамках проекта Московское шоссе расширят с шести до 7-9 полос в зависимости от участка. Выделенные полосы для общественного транспорта сохранят в обоих направлениях. Под путепроводом добавят по одной полосе в каждую сторону и обеспечат возможность движения пешеходов.

Изменится схема движения возле торгового дома «Барс». Поворот к торговому дому и жилому комплексу перенесут ближе к ТЦ «Премьер» — на следующий заезд. Съезд расширят до четырех полос и оборудуют новым светофором, а существующий светофор у «Барса» демонтируют.

Работы идут по графику. Завершить их планируют в декабре. После реконструкции пропускная способность участка Московского шоссе должна увеличиться более чем на 30%.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.