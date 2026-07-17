В Рязани изменят движение автобусов и троллейбусов

В Рязани временно изменятся схемы движения городского транспорта из-за аварийно-ремонтных работ и реконструкции контактной сети троллейбуса на Московском шоссе. Автобусы маршрутов №№ 30М3, 41 М², 47 М², 50 М³, 53 М², 66 М², 68 М³, 71 М², 73 М², 75 М², 88 М² и 95 М² между остановками «Вокзальная ул. «и «ТРЦ Премьер» будут двигаться по Михайловскому шоссе, Московской улице и Шоссейному переулку в обоих направлениях, после чего продолжат движение по своим маршрутам.

В Рязани временно изменятся схемы движения городского транспорта из-за аварийно-ремонтных работ и реконструкции контактной сети троллейбуса на Московском шоссе. Об этом сообщили в горадминистрации.

С 22:00 19 июля до 06:00 20 июля будет закрыто движение транспорта на участке Московского шоссе от дома № 10 корпус 5 до пересечения с Михайловским шоссе.

Автобусы маршрутов №№ 30М3, 41 М², 47 М², 50 М³, 53 М², 66 М², 68 М³, 71 М², 73 М², 75 М², 88 М² и 95 М² между остановками «Вокзальная ул. «и «ТРЦ Премьер» будут двигаться по Михайловскому шоссе, Московской улице и Шоссейному переулку в обоих направлениях, после чего продолжат движение по своим маршрутам.

Автобусы № 7 и № 27 будут следовать до железнодорожного вокзала «Рязань-2». Автобус № 46М3 от остановки «Дом Художник» в прямом и обратном направлениях направят по Северной окружной дороге.

На время работ движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 9, 10, 16 и 16А приостановят.

Кроме того, с 08:00 20 июля до 22:00 31 августа из-за реконструкции контактной сети на участке Московского шоссе от дома № 10 корпус 5 до пересечения с улицей Вокзальной изменится движение троллейбусов.

Троллейбусы маршрутов № 1, № 10 и № 16А будут обслуживаться транспортом с повышенным автономным ходом и продолжат движение без изменения маршрутов.

Троллейбусы маршрутов № 9 и № 16 от конечной станции «Комбайновый завод» будут следовать по своим маршрутам до остановки «пам. Братства по оружию», далее — по Московскому шоссе, улице Юбилейной, улице Великанова до конечной станции «ул. Крупской». Обратно они поедут по улице Крупской, площади Новаторов и Народному бульвару до Комбайнового завода.